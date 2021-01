Es la economía, estúpido. J. Carville

La hazaña norteamericana no tendría explicación si no hubiera sido animada, desde un principio, por el más ardiente de los nacionalismos.- Eduardo Galeano

La frase de J. Carville asesor electoral de B. Clinton, anticipa la discusión en los EE.UU, un slogan que se afirma les facilitó la victoria electoral sobre G. Bush padre, que venía victorioso de la guerra del Golfo Pérsico.

Con otros escritores como S. Huntington, fomentan el nacionalismo con ideas de nativismo, supremacismo. Un nacionalismo con una civilidad que ha asimilada a más de 100 nacionalidades, no sin conflicto con grupos racistas, anglosajones, protestantes o quienes se sienten originales. Segmentos y substratos que básicamente comulgan con el partido republicano, en donde hay gentes de derecha radical y derecha progresista.

Trump, sus desplantes, sus escarnios y aciertos son apariencia de ideas endógenas en formación. Al respecto el Partido Republicano ha traslucido una variación que hay que repasar. Este partido era defensor de la libertad política y la libre empresa con vestigios del iusnaturalismo o ley de la selva. En la crisis financiera del 2008, Bush y Obama no ven otra salida que rescatar a empresas símbolo, Ford, General Motor, etc.

En una ilustrativa discusión en el Senado, por un voto se aprueba el rescate. El gobierno quería detener desempleo y consecuencias masivas. Los republicanos, ya con la presencia de China, modifican su postura de que el gobierno no debe suplir a los particulares y menos apoyar a empresarios incompetentes, y no invadir la esfera de la libre empresa, finalmente aprueban el rescate modificando su idea original por su economía en declive.

Importantes debates en la Corte Suprema y Senado se han dado sobre la libertad y los derechos civiles, además de economía.

Uno se dio con la segunda enmienda o libertad para que los ciudadanos posean armas de alto poder, y otra también de contenido importante en el derecho a protestar incluso con la bandera nacional. Más los republicanos que los demócratas refrendaron la libre posesión de armas bajo un razonamiento de fondo: La prohibición atenta contra la libertad individual, sin el gobierno cumple con facilitar empleo, dar seguridad y educación no se hará uso de las armas, lo que si harían de manera preventiva si los valores de su democracia se vieran en peligro, y los defenderían.

En la Corte de 6 contra 5 votos se resolvió en un acto de quema de bandera por unos jóvenes, que no se tipificara como delito con un argumento sustancial: Que la quema de la bandera si fue ofensiva aunque fuera contra la desigualdad o la injustica social. Que castigarlo impide la libertad de protesta, si tales protestas fueran por causas comunes no se penalizaran radicalmente. Que se tomaran como advertencias de que algo no está funcionando bien en esa nación y su democracia modelo para el mundo.

Los desperfectos causados al Capitolio, son una parte de una inquietud y molestia. Varios factores; ya no tienen el nivel ingreso familiar de antes; su intercambio comercial tiene déficit especialmente con China y la India; la guerra ya no tan conveniente al imperio, Rusia, Israel o Alemania fabrican armas con buenos dividendos; en términos vagos su información metropolitana de hace sentir que ya nos son tan respetados; y los más sensible es la dificultad creciente en la movilidad laboral y la falta de empleo. Pero su fortaleza actual radica en el predominio mundial en ciencia y tecnología aplicada, por buen rato serán hegemónicos.