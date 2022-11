En la actual coyuntura política y en las políticas públicas que se avizora pondrá en marcha el nuevo gobierno, centro de gravedad es la pobreza. Uno de cada tres duranguenses sufre ese flagelo.Son 694 mil. Entre estos 79,600 considerados en “pobreza extrema”, los que, por sus ingresos tan bajos, no les alcanza para la adquisición de alimentos.

La plural sociedad duranguense, que renovó sus esperanzas de progreso familiar, con el cambio de gobierno, de diversas formas expresan sus demandas, problemas, proyectos y visiones y sobre el anhelado desarrollo integral del Estado, confiando en que, independientemente del cambio de gobernantes debe haber continuidad institucional, sobre todo en el combate a la pobreza, que sigue siendo el gran desafío de los duranguenses. Es el común denominador de todos los problemas y de las acciones de la administración.

Por eso visibilizo el tema recordando que, en el Durango rural de mediados del siglo XX, la aceptábamos como algo natural, apostándole a la educación y al trabajo como medio posible de movilidad social. La pobreza se sufría, pero no se media con indicadores útiles para la formulación de políticas públicas vinculadas a los derechos sociales que ahora se precisan en nuestra legislación nacional y local.

En ese marco es pertinente dimensionar la pobreza en el modelo de medición multidimensional que desde hace una década procesa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con datos que levanta bianualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), considerando los ingresos y seis carencias sociales: El rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a la alimentación y a la calidad y servicios básicos de la vivienda. A la que se vincula como indicador relevante es el rubro de los ingresos (laborales, apoyos gubernamentales, asistencia social…), a los que habría de agregarse las remesas de los migrantes, que en Durango ascienden regularmente a más de 20 mil millones de pesos anuales.

Coneval también focaliza los conceptos de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad por carencias sociales, vulnerabilidad por ingresos y no pobres y no vulnerables. Datos para los tomadores de decisiones en las dependencias y organismos gubernamentales. Destaco que, por ingresos, los pobres son 944 mil, frente a 460 mil duranguenses, “no pobres y no vulnerables”.

Son números reveladores que se pueden explicar con la definición de pobreza que hace Coneval, “una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”.

Los datos de medición de la pobreza 2020 son de vital importancia en el quehacer del Inevap organismo constitucional autónomo especializado, creado en 2013 y desde luego para la administración de Esteban Alejandro Villegas Villarreal. De gran utilidad es nuestra alianza colaborativa con Coneval, INEGI y las dependencias y organismos de los poderes y organismos que diseñan e implementanlas políticas y programas públicos en el Estado, cuyo financiamiento depende en mucho del presupuesto federal, que está a punto de aprobarse por el Congreso de la Unión.

El Inevap utiliza la información que producen y procesan estos órganos constitucionales autónomos de la federación para medir en Durango el desempeño e implementación, sus resultados en el cumplimiento de objetivos y metas, contenidos en los planes de Desarrollo Estatal y Municipales que corresponde diseñar al Estado para responder en los hechos a la confianza de los duranguenses que recién votaron por los nuevos gobernantes. De ahí la alianza institucional colaborativa y la suma de esfuerzos que se ha establecido con la Secretaría de Bienestar Social (Sebised) y la Coordinación General de Gestión Gubernamental (CGGG).