Esclavismo en México, el burro ibero hablando de orejas

En forma reciente alguien gentilmente nos hizo llegar la opinión de Elena Madrigal Alonso, no se acredita como estudiante, catedrática o funcionaria de la Universidad de Santiago Compostela, en Galicia, España.

Quien de manera perversa y malvada, textualmente nos dice a los mexicanos “La ignorancia sólo conduce a la imbecilidad. Ningún pueblo en la historia de la humanidad había luchado tanto por convertirse en esclavo como millones de mexicanos lo están haciendo en estos momentos, a tal grado que hoy repudian la libertad. No puede existir un pueblo más vil que aquel que defiende a sus opresores. La cuarta trasformación es el regreso a la esclavitud”.

No es ninguna novedad que la mayoría de los españoles son racistas y practican la discriminación a ultranza y despectivamente nos siguen llamando indios y ni vergüenza tienen de hablar de esclavitud cuando por trescientos años la ejercieron en México y demás países hispanoamericanos de manera bestial a tal grado de que para acreditarse la propiedad de sus esclavos, los herraban en la frente o bien en una mejilla, eso sin contar los miles de mexicanos que brutalmente asesinaron, torturaron, violaron a sus mujeres, saquearon el país y se enseñorearon bajo la justificación de que vinieron a traer la “civilización” y evangelización impuestas a sangre y fuego y con la elevación de la cruz. No, si les decimos que hay cada mente que a estas alturas del progreso mundial que inexplicablemente rayan en no sólo la estupidez, ignorancia, falta de escrúpulos y moral, sino que su sello es la maldad concebida sólo por el hecho de que son europeos.

En México no cantamos mal las rancheras, pues existen personas con el sello inconfundible de los reaccionarios, que tienen su mente en la monarquía española y su corazón en el Vaticano y que día con día atacan a un presidente que llegó al poder democráticamente para que termine con la serie de abusos de las castas de los potentados y políticos rapaces que al amparo de la impunidad y la corrupción estuvieron al igual los invasores españoles saqueando al país.

Afortunadamente el presidente de México goza del respaldo de quienes son el pueblo, además de que es mucha pieza para sus opositores, quienes se le dejan ir no uno por uno, sino en montón y aún así y al amparo su trabajo honesto, la ley y las facultades legales que le otorga la constitución, no se arredra y se ha empeñado a acabar con la desigualdad en que ese amasiato pervertido del PRIAN tuvieron sumido al país.

Nuestra intención es también tocar temas que de alguna manera lleven a los lectores un mensaje o conocimiento ilustrativo y propositivo, pero no podemos bajar la guardia a estas alturas en que tanto se ataca a un presidente legítimo que está empeñado en cambiar el esquema en que nos tenían sumidos o secuestrados quienes nos habían impuesto un sistema capitalista basado en un modelo neoliberal en ocasiones salvaje o extremo y que dejó temblando y sumidos en la pobreza y con deudas impagables a muchos países, donde se nos mentía con el señuelo de la macro y micro economía en que si les iba bien a los de arriba, escurriría también a los de abajo, cosa que nunca ocurrió.

Por eso hoy la reacción lucha encarnizadamente por volver por sus fueros, mueve todas sus fichas al grado de conjuntar a varios gobernadores en la pretendida “república federalista del norte” para hacerle manita de puerco al gobierno federal para exigirle más recursos sabiendo que ya no hay, dicen que les toca más de lo que están recibiendo, cuando que la ley y ordenamientos es muy clara y obedece a un modelo de distribución propuesto y aprobado por el PRIAN y que aclarado por AMLO puso en evidencia a los gobernadores reclamantes y rijosos y con ello y otras aclaraciones de sus falacias pretendían engañar y azuzar a la sociedad, lo que no les resultó y sirvió para que le bajaran dos rayitas a sus bravatas y hoy con falsos aires de magnanimidad dicen que le van a ofrecer una tregua al presidente. Qué falsos e hipócritas.