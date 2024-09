Escribir significa: llegar a lo profundo de las almas

Y Dios se hizo Verbo (PALABRA), para comunicarse con nosotros y señalarnos el sendero que nos conduce a Él, pero al mismo tiempo nos dio la libertad de ignorarlo o de amarlo aunque SAN AGUSTÍN NOS DICE: A DIOS LE PERTENEZCO Y MI ALMA NO DESCANSARÁ HASTA ENCONTRARSE EN ÉL… y si hemos aceptado la responsabilidad de lo que libertad significa, reconociendo que hay muchos que han dado la vida en su defensa, tenemos que asumir las consecuencias de transgredirla, de NO entender que no se trata sólo de mí sino de todos los demás: PEREGRINOS EN MARCHA HACIA EL CIELO PROMETIDO…,porque como digo a quienes están cometiendo faltas de respeto en nuestra Iglesia Católica: …NO ES TU CASA PARTICULAR, ES LA CASA DE TODOS.

Cabe recordar aquí la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, QUE TIENE SU PROPIA E INSUSTITUIBLE MISIÓN, YA QUE TODO DON QUE NOS HA SIDO DADO POR DIOS, NOS COMPROMETE A COMPARTIRLO CON LOS DEMÁS, LO QUE NOS MOTIVA A SUPERARNOS PARA PODER DAR LO MEJOR DE NOSOTROS MISMOS.

Aquel día de hace tiempo (se va tan rápido, que no alcanzamos a detenerlo), expresaba ante un grupo de escritores y poetas mi decepción de que muchos de ellos parecieran tener la consigna de presentarnos lo más bajo y despreciable del ser humano que nos habla frecuentemente de una sexualidad enferma, de una mente distorsionada que necesita limpiarse, utilizando un lenguaje peor aún, que no hace sino poner de manifiesto la fealdad interior de quien así se expresa.

Vivimos en un mundo difícil, ni siquiera los muertos lo pondrían en duda, pues hasta ellos llegan los gritos de AYUDA, pero esto NO significa que tenemos que depositar en los demás nuestra basura emocional. NO OLVIDEMOS QUE LA BASURA CONTAMINA

Si la angustia nos domina, no podemos cargar a los otros con ella sin siquiera darles la oportunidad de defenderse o de decirles: CARGA TÚ HOY CON MI ANGUSTIA, QUE YO MAÑANA CARGARÉ LA TUYA. Y DESPUÉS SERÁ UN HERMOSO DÍA PARA TODOS PORQUE NO SÓLO HAY FEALDAD Y TRISTEZA PORQUE POR ENCIMA DE TODO MAL ESTÁ LA BELLEZA Y LA BONDAD, PORQUE HASTA AHORA NO HAY NADA QUE LAS SUPERE, SALVO SU HACEDOR.

La sensibilidad y corrección en el lenguaje, NO QUITA FUERZA A LA EXPRESIÓN. Hay que recordar que muchos escritores y poetas, SIN DEGRADAR CON ELLO EL LENGUAJE, han sido duros críticos de la condición humana, incluyendo la política de sus países y del mundo entero porque no se trata sólo de nuestro pedacito de tierra sino de la totalidad, PORQUE SOMOS PARTE Y TODO.

¿Qué fueron otros tiempos? ¿Será verdad que estamos en decadencia? Yo creo que sí. Es mejor aceptarlo para poder enmendarlo, de lo contrario perdemos el tiempo y el estilo simulando que todo está perfecto. Sin embargo, y a pesar de que mi mundo se pinta de negro, también estoy cierta de que AÚN EN LOS ESCOMBROS SE PUEDEN SEMBRAR ROSAS.





QUIEN ESCRIBE PROFUNDO, VIVE PROFUNDO.

NO PUEDE HABLAR DE LAS PROFUNDIDADES

QUIEN SÓLO CONOCE LA SUPERFICIE.