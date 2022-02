¿Está en riesgo la democracia en Durango?

De acuerdo al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova y al presidente consejero del IEPC, Roberto Herrera, están en riesgo de realizarse las elecciones del próximo primer domingo de junio. De no llevarse a cabo dicha jornada electoral, sería un grave problema político y social que nos llevaría a una crisis constitucional sin precedentes.

Por muchas razones, ambas declaraciones nos parecen irresponsables. Ellos saben que por mandato constitucional, y de acuerdo al artículo 41, deben de llevar a cabo los procesos electorales, federales y locales.

Todos sabemos del enfrentamiento del jefe del Poder Ejecutivo federal con algunos consejeros del INE. El origen no sólo es por diferencias ideológicas y políticas, la gota que derramó el vaso es, sin duda, los recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdova amenaza también con no realizar, como es su obligación constitucional, la revocación de mandato.

El argumento es que 1,800 millones no son suficientes, y le pide al Poder Ejecutivo otros 3,000 millones de pesos más para organizar la revocación de mandato. Por las reformas a la ley electoral, el INE tiene facultades para intervenir en los procesos locales y federales. Al final los organismos como el IEPC, a nivel nacional son sólo coadyuvantes. Los presupuestos para realizar las elecciones se aprueban en la Cámara de Diputados y en los Congresos locales, y estos recursos ya están etiquetados.

El presidente consejero del IEPC, Roberto Herrera, no canta mal las rancheras, con el apoyo de su jefe Lorenzo Córdova, está pidiéndole al ejecutivo estatal 93 millones de pesos para realizar la elección de gobernador y presidentes municipales. En su momento, el Congreso local le autorizó al IEPC 288 millones de pesos de presupuesto. Ellos pedían 422 millones de pesos, y los diputados los rasuraron con 134 millones de pesos.

En declaraciones recientes, Roberto Herrera dijo que si no se les daban los 93 millones de pesos, no habría elecciones para presidentes municipales. Afirma que sin recursos será imposible cumplir con el proceso electoral. Asegura que no se puede dejar de darle a los partidos políticos con registro 125 millones de pesos en prerrogativas. De ese presupuesto, le quedarían al IEPC 163 millones para cumplir su obligación constitucional. Si sumamos 163 millones más los 93 que piden, tendrían un total de 256 millones para la elección.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, argumenta que no cuenta con la tecnología para el PREP. El gobernador ha sido muy claro en este tema, ya les leyó la cartilla: “Hagan ajustes de austeridad, y si lo hacen el gobierno hará su parte para que al menos se contrate el PREP”. Esto costaría casi 20 millones de pesos. Razón no le falta al gobernador, ya es tiempo de que se ajusten el cinturón.

Existe una élite en el INE y los OPLES, que vive como jeques árabes. De último momento se supo que el IEPC ya bajó sus pretensiones a 50 millones de pesos, que sigue siendo mucho dinero. Volvemos a comentar que al final de cuentas somos los ciudadanos que pagamos impuestos de donde salen los recursos públicos para las elecciones y poco nos toman en cuenta para opinar.

No es justo que la sociedad mantenga una burocracia electoral y democracia tan cara, partidos políticos que nos cuestan miles de millones de pesos al año. Y ya que hablamos de mujeres y traiciones: ¿dónde quedaron los 18 millones de pesos que nunca han sido justificados por el entonces consejero presidente del IEPC, Juan Enrique Kato Rodríguez? Con eso se pagaría el famoso PREP. Urge una reforma electoral para poner las cosas en su lugar.