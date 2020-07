¿Está muerto el PRI?

Los escándalos de corrupción ligados a personajes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no cesan; contrariamente, todo indica que se sucederán una vez se extradite a México, desde España, a Emilio L.A. y desde Estados Unidos a su expulsado exgobernador César D.J.

Todos los excesos publicados durante y después de la administración federal anterior, han tenido un alto impacto en la viabilidad del PRI a nivel nacional: la gran pérdida de escaños en el Congreso de la Unión y con mínimas posibilidades de recobrarlas y tiene en foco rojo todas las gubernaturas, legislaturas locales y ayuntamientos que aún mantiene para los comicios del próximo año.

La pregunta del título viene a colación porque, ¿de qué manera explicar el alto interés de militantes viejos y nuevos por seguir contendiendo bajo sus siglas? ¿Qué perciben en territorio? ¿O acaso es solamente la ceguera que produce la ambición y el egocentrismo de todo ente político?

Nadie desconoce que en Durango el PRI perdió todo en la elección federal de 2018; los votos de los cuatro distritos y la Presidencia de la República volaron a Morena. Sin embargo, en lo local tiene posiciones importantes: 16 ayuntamientos, 5 diputados y 104 regidores; en sí, actualmente es la segunda fuerza política estatal, si se suman todos los votos obtenidos en el último proceso electoral por partido y sin tomar en cuenta alianzas.

Además, para los actuales representantes populares priistas el trayecto hasta ahora ha sido más bien terso. No existen señalamientos de malos manejos de los erarios bajo su responsabilidad, en el Congreso han lucido y los regidores de la capital duranguense son los dos de mayor movilidad y presencia mediática, eso le abona en su favor.

Ya desde 2018 el Revolucionario Institucional se enfrentó a una intensa lucha interna para decidir candidaturas. Eran muchos los aspirantes y pocos los espacios, también era poco el dinero. Para el proceso que se abrirá apenas inicie octubre, se encontrará otra vez con la misma problemática: Tiene cuatro aspirantes por cada distrito federal y al menos tres por cada local, e igual, sin dinero para sufragar campañas como en otros tiempos.

Opiniones van y vienen en el sentido que ya no tiene poder competitivo; que está muerto, que los escándalos de corrupción, que la fuerza de los programas sociales federales, que su dirigencia estatal, que los grupos, que…pero, en el 2018, aun con el descrédito a cuestas, alcanzó resultados inesperados en la entidad.

Algo hay.

Hoy en el PRI les preocupa que sus figuras se pongan de acuerdo; también les preocupa si alguna de esas figuras decidirán contender en las urnas o esperarán la posible apertura de candados para reelegirse por la vía plurinominal.

Exploran, por otro lado, para la renovación de la Cámara de Diputados federal, la posibilidad de alianzas de facto o legales con el Partido Acción Nacional y si, de darse, la división de distritos electorales será 2-2 y qué personajes impulsarían en cada uno.

Si esa alianza no se concretara, sus dirigentes emanan confianza. Aunque no se dicen ganadores, sí advierten un mejor escenario en el estado, afín a sus intereses y propósitos. Creen ser competitivos en al menos tres de esos espacios (1, 2 y 3); en el cuatro, reconocen que los números y el comportamiento de las elecciones de 2016 y 2018 no les es favorable; sin embargo, el perfil de los candidatos podría marcar diferencia.

En su carpeta hay nombres:

Distrito 1

Esteban Villegas Villarreal, José Ángel Beltrán, Adán Soria y Catalina Mercado.

Distrito 2

Leticia Herrera Ale, Rocío Rebollo, Ricardo Rebollo y Francisco Bardán.

Distrito3

Ismael Hernández Deras, Rubén Escajeda, Oscar García Barrón, Francisco Ibarra, Isaías Berumen y Homero Martínez.

Distrito 4

Enrique Benítez, Martín Vivanco, Gabriela Hernández, Alicia Gamboa y Ricardo Navarrete.

Partiendo de los dichos y los hechos que aquejan la estructura moral de algunos militantes del PRI y que arrastran a la marca como tal, resulta inexplicable que un instituto político en decadencia tenga la mayor abundancia de aspirantes -19 cuando menos-, de todos los partidos registrados en el estado; insisto ¿por qué? si todas las mediciones no le conceden posibilidad alguna.

La realidad que aqueja al Partido Revolucionario Institucional en todo el país es grave. La percepción lo aniquila. Aquí en Durango, 2021 será el año que marque el destino del PRI: o se enruta rumbo al 2022, o se resigna a su fatal destino.

Las circunstancias locales jugarán mucho.