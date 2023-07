¿Estarán enterados?

Bien tenía razón AMLO, cuando señalaba que los seguían sus seguidores, a quienes les tenía que dar, porque quien les dice a sus seguidores: “A ver, vete a buscar tu comida”. Y, como todas las “mascotas”, requieren de su adiestramiento, ya hemos visto que se reúnen para catequizarlos de todo a todo.

Tan es así, que, hasta de memoria y si es por escrito también, con las mismas faltas de ortografía, dan a conocer sus respuestas adiestradas.

En forma disciplinada indican los chairos que, no volverán nunca al PRIAN, cuando la gran mayoría de los de Morena vienen de ahí, encontrando refugio en Morena en donde se reciclan todos los que no pudieron hacerla en sus partidos de origen.

Señalan las aleccionadas “mascotas” que, quienes gobernaban anteriormente se despachaban con la cuchara grande y nadie protestaba.

Una de las causas por las que ganó AMLO, fue por la corrupción manifiesta de EPN quien, extrañamente, ha resultado intocable en la actual administración. Pero siempre ha habido un sinnúmero de protestas de lo que salía a luz pública en cualquier administración pasada.

Indican las “mascotas” que no leemos y no nos damos cuenta de los beneficios de esta administración, quien no ha solicitado préstamo alguno.

¡Ah caray! Entonces quien no ha leído y no se ha enterado más de lo que les inducen son ellos, pues desde junio de 2021, se ha sabido que el Banco Mundial había aprobado 8 préstamos al gobierno de México en la administración de López Obrador. Que AMLO ha recurrido más al mencionado Banco, que EPN y su financiamiento está 57% superior que lo registrado ahora por AMLO, que su antecesor EPN.

A coro indican las “mascotas” que criticamos acremente a AMLO, a pesar de todo lo que ha hecho por el país. Raro que no se den cuenta que sólo ha estado destruyendo al país y de todo lo que prometió ha hecho absolutamente lo contrario.

Ha sido un presidente mentiroso, en internet se señala que ha dicho un promedio de 103 mentiras por mañanera.

Ha enemistado y dividido a la población completamente, ahora hay fifís, neoliberales, conservadores, pero son los que él desea que sean.

Ha insultado y calumniado a quien no esté de acuerdo con él y lo trata de destruir, como lo quiso de hacer con Lorenzo Córdoba, con la ministra Piña, con en INAI, para que no puedan revelarse sus raterías y pagos excesivos y a lo tonto, de algo que prometió pero que, como todo lo que ha hecho será inservible.

¿Por qué desea que el Tren Maya y Dos Bocas, sea de Seguridad Nacional? porque siendo de seguridad nacional, se impedirá que se sepa lo que se está gastando en ellos, pues en estas obras que no servirán para nada al país y menos a la población, ya van gastados más de 900,000 millones de pesos y se espera que se gaste mucho más y siendo de seguridad nacional, sabremos de su costo total después de 20 años. Sus legisladores, como han de recibir además de sus dietas algunas compensaciones, aprueban lo que el presidente les ordene, pero es diferente con los ministros de la Corte, quienes exceptuando sus incondicionales que ya conocemos, resolverán conforme lo estipulado con la ley, motivo por el cual, odia a los ministros que no son a modo, porque ellos sí resuelven de acuerdo a la ley y además, de ahí se podría saber de dónde salen las cantidades para las campañas políticas de sus corcholatas, de muchos funcionarios de su gabinete y de su familia. Cantidades que, como ciudadanos tenemos el derecho de saber en qué y cómo se gastan, pero él quiere conservar sus partidas secretas, de lo que tanto refunfuñó como candidato, que se quitaron por fin, pero él las revivió en grande.

Queda constatado que no es igual a los anteriores, es peor, incompetente, difamador, mentiroso, ignorante y soberbio, pero como los falsos profetas de sectas de suicidas, sus mascotas son fieles a sus corruptelas, libertinajes y tonterías.