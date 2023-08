Europa frente a la IA (III)

“La tecnología es mejor cuando junta a las personas”.

- MattMullenweg





Uno más de los aspectos que puntualiza Europa es el de la territorialidad al momento de diseñar una regulación sobre la inteligencia artificial (IA).

No cabe duda que la aplicación de las leyes en el tiempo y en el espacio es uno de los desafíos todavía inacabados y no cumplidos cuando hablamos de las tecnologías de información y comunicación, específicamente en torno al ciberespacio, las modernas arenas virtuales, las redes sociales, entre otros puntos.

Si ello se lleva al terreno de la IA, el grado de complejidad definitivamente aumenta, pues este tipo de innovación supone saberes emergentes que pueden ser igualmente aplicables en diferentes espacios y niveles.

En este sentido, el marco jurídico que se prevé aplicar en próximos meses está destinado tanto a los agentes públicos como a los privados, en el espacio propiamente dicho de la Unión Europea pero también fuera de éste si es que el sistema de IA de que se trate tiene operatividad en el mercado del viejo continente, o bien, su uso impacta en la esfera de alguna persona que esté establecida igualmente en el terreno europeo.

Si en la dimensión “analógica” de la vida colectiva, por así llamarla, hay líneas difusas entre lo público, lo privado y lo íntimo, la diferenciación entre dichos ámbitos se antoja todavía más complicada al hablar de la vida digital y los derechos digitales. Por ello es que se tiene que ser muy cuidadoso a la hora de establecer categorías que no siempre son tan nítidas como pudiera pensarse en un primer momento.

¿Qué sucede en la actualidad con un tema que puede servir de parangón, como es el de los ciberdelitos? Hay una serie de inconvenientes por la naturaleza misma de los ilícitos que se presentan; pensemos en algún tema de fraude electrónico, robo de identidad o acceso ilegal a redes y dispositivos, en los cuales el acto antijurídico puede empezar a perpetrarse en Shanghái, pero la banda de hackers, piratas electrónicos y ciberdelincuentes quizá tengan servidores en Praga y las posibles víctimas estén en el área de la bahía de San Francisco, en Estados Unidos, sede de varias de las más importantes empresas tecnológicas de la actualidad.

En este ejemplo, serían tres los continentes involucrados, aunque ha habido casos en los que se ha reportado que los cinco se presentan de alguna u otra manera.

Los conflictos de territorialidad jurídica no tardarían en ponerse de manifiesto ante la falta de una convención internacional y de tratados multilaterales de cooperación en la materia, pues puede darse que un país tipifique una de estas conductas como delito y otro no, lo cual obstaculiza la investigación, persecución y sanción de las mismas. No es un asunto para nada menor.

Ello sirve para darnos cuenta de que cuando nos referimos a la IA la problemática aparece en automático. Por eso en Europa se llegó al consenso de que cuando dicha IA afecte a proveedores o a usuarios de sistemas de alto riesgo, el sistema normativo debe ser aplicado.

Al momento de la práctica, será interesante observar las dinámicas a partir de las cuales se indaguen conductas posiblemente delictivas por parte de agentes que no estén en la Unión Europea.

Los usos privados no profesionales quedan descartados, aunque ello puede dar lugar a interrogantes sobre el modus operandi potencialmente pernicioso de personas físicas o jurídicas que puedan llegar a entrar en esta categoría. Si entramos al terreno de la especulación, y dado que la IA es un arma de doble filo, puede generarse una preocupación fundada sobre este descarte.