Primavera

Don Atanasio, hombre de mucha fe y razón, pero poca emoción, tiene la sana costumbre de elevar un Padrenuestro con su respectiva Avemaría y Gloria por el descanso eterno de sus fieles difuntos. Así le enseñaron de niño, así lo vivió de joven, así lo sigue haciendo en su madurez.

Nunca reza por un muerto, pues él sabe que ellos están bien vivos con su Dios y en la memoria de aquellos que viven. Le consuela, en medio de las faenas diarias, el pensar qué haría su señor padre frente a esto o aquello; cómo trataría su señora madre a esta persona o a aquella otra. Y entonces les honra no de palabra, sino de vida.

Comenzada ya la primavera, con el silbido de una canción de esas de abolengo, azadoneaba el durazno con las yemas rebosantes de flor. No hay fruto, pero ya se anuncia. Así es la vida, pensaba, caminamos en esta tierra dando flores, forjando el fruto, que completaremos solamente en la vida eterna. Y a veces hay que darnos una aflojadita de tierra, pues duros ni el corazón ni la tierra son buenos.

La primavera trae la vida, no en vano en esta época nuestro Señor quiso resucitar. El árbol y la golondrina lo anuncian, pues su verdor y su vuelo son un canto que nos invitan a vivir la vida, a resucitar, no de la muerte, sino del tedio, del entumecimiento, de la desesperanza, de la vida sin vida. Ojalá todo el mundo tuviera primavera —dice Don Atanasio para sus adentros—, así retoñaríamos más seguido y los frutos vendrían dulces para quienes nos rodean. Porque el árbol no da fruto para sí mismo, sino para las manos rebosantes de quien a su sombra se cobija.

No otra cosa es la vida eterna sino primavera eterna. Verdor y vuelo. Fruto maduro. Por eso Don Atanasio sigue rezando su Padrenuestro, Avemaría y Gloria con total convicción, pues lo que se siembra en esta tierra tiene resonancia en la eternidad. Vive su vida, Dios se encargará de lo demás.

¡Que viva la vida!

