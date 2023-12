Facilita donación transmitir la propiedad

Si se encuentra una persona en la situación de que querer regalarle un bien inmueble a un hijo o porque no, a alguno de sus padres, y no quiere esperar a heredárselo a través de un testamento, tiene la opción de hacerlo en vida por medio de una Donación.

Este trámite se realiza ante el Notario Público, el cual consiste en trasmitir un bien inmueble, de forma gratuita a otra persona, el cual deberá hacerse en vida y mediante escritura pública. De esta manera, se precisa un contrato, un acuerdo de voluntades entre las personas, entre donante y donatario, ya que cuando se realiza, quien lo recibió pasa a ser el titular de la propiedad.

Es importante revisar las leyes hacendarias de la entidad donde se encuentra la propiedad, normalmente estas exentan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) dependiendo si las donaciones se realizan entre esposos, entre padres e hijos o hijos a padres, siempre y cuando no enajenen a su vez a otro descendiente, ya que cualquier otra será gravada.

Así que, se cuenta con la facultad de donar los bienes inmuebles a quien la persona elija, sin embargo, esto generara el cobro del Impuesto sobre la Renta a razón del 20% sobre el total del valor catastral o avaluó, para residentes nacionales y del 25% para extranjeros. Es importante señalar que estas no causan Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque en el caso de bienes inmuebles, sí causan Impuestos sobre Adquisición de Inmuebles y derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Una vez que se realice el tramite la persona a la que se le otorgó el bien inmueble, podrá hacer con él, lo que más le parezca conveniente.

La herencia a diferencia del acto en mención, cuando el que hereda no tiene que pagar nada, pues ya falleció, su heredero no tendrá que pagar el valor total del inmueble, pero si lo que conlleva adjudicarse la propiedad, por ejemplo, hay entidades donde no causa impuestos heredar inmuebles, pero hay otros, donde hay que pagar impuestos entre el 4% y 7% del valor catastral o del avaluó del inmueble.

En el acto de las donaciones no hay vuelta atrás, a menos de que se apliquen algunas excepciones, como ingratitud del donatario o que le sobrevivan hijos al donante.

Algunas personas optan por esta figura para "ahorrarse" el proceso que se debe seguir para hacer válido un testamento, como cuando la propiedad se deja como herencia y el testador fallece, le sigue un juicio testamentario, lo que conlleva identificar herederos, asignar albacea, publicar en periódicos, hacer un inventario de bienes, un proyecto de partición, entre otras actividades, aunque en vida el testador sigue siendo el poseedor de la propiedad.

Muchas veces a las personas mayores se les recomienda que se reserven el usufructo vitalicio en las donaciones, con lo que se puede donar la vivienda, pero se sigue disfrutando de ella y lo más común es que el usufructo se extinga cuando el usufructuario fallece. Si el donante es muy mayor, el fedatario puede pedir testigos, un examen médico o algo que compruebe que está en sus facultades para hacer el trámite.

Al fallecer el donante, el donatario ya no tiene que tramitar la sucesión, porque la propiedad ya es de él.

En inmuebles hipotecados, el trámite es conocido como una donación con gravamen o con una obligación a cargo del donatario y es él quien tendrá la obligación de este pago.