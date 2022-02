Factor JRH puede traer consecuencias

En el papel, la alianza MORENA, PT, Verde Ecologista y RSP, tiene posibilidades de triunfo para que Marina Vitela se convierta en la primera gobernadora del Estado. Y esto depende de que la marca Andrés Manuel López Obrador influya en los electores, por lo que significan los programas sociales.

Pero aún así, en el terreno, las cosas no se ven tan sencillas. De acuerdo a las encuestas recientes, si las elecciones fueran hoy, la alianza Va Por Durango ganaría. También hay que decirlo, la campaña no ha empezado y los resultados podrían ser diferentes. Las casas encuestadoras y quienes las pagan, también se equivocan.

En esta supuesta tregua que termina el 3 de abril, Marina Vitela y sus “gurús” deben de hacer una autocrítica para saber dónde están fallando y corregir los errores que han cometido y no repetirlos. Por ejemplo: Por donde se vea, no haber hecho acuerdos con José Ramón Enríquez, sabiendo que sólo él y Marina serían los finalistas, provocó una crisis legal y política al interior de Morena. Marina Vitela pudo reelegirse en Gómez Palacio y hubiera ganado sin problemas. Así mismo, pudo esperarse para ser candidata a senadora en 2024. En el caso de José Ramón Enríquez, pudo haber sido otra vez candidato a la presidencia municipal y también intentar reelegirse senador de la República en el 2024. Pero como el hubiera no existe, hoy en Morena, se quiera o no, el factor Enríquez puede tener consecuencias.

Consideramos que otro error de Morena es haberle dado la candidatura al inefable Gonzalo Yáñez, para que intente regresar por segunda vez al municipio de Durango. Gonzalo ha demostrado ser un buen político y eso no está a discusión. Pero él como político, está más allá del bien y del mal. El sueño de Gonzalo era haber sido candidato a gobernador del Estado, y eso no fue posible. Por mucho, Toño Ochoa es mejor candidato y puede ser el próximo presidente municipal. Sandra Amaya, sin duda tenía todo para llegar al municipio. Iván Gurrola y Nacho Aguado tenían todo para haber sido altamente competitivos a la presidencia municipal. Pero como no somos Mario Delgado o cosa que se le parezca, como dijo Juan Gabriel: Allá ellos.

Marina Vitela no es ninguna improvisada, por eso no puede darse el lujo de cometer un error en Gómez Palacio, a la hora de designar candidata o candidato al municipio de Gómez. Debe tomar en cuenta que siendo candidato Gonzalo de Morena en la capital, podría perder. Si por capricho o por otros intereses impone a la presidenta municipal del DIF, Lety Herrera le ganaría sin duda la elección. Con todo y que la señora Herrera Ale ya no es ni la sombra de lo que fue. Marina está obligada a ganar Gómez Palacio, y debe entender que lo que importa en política es ganar y ver quién tiene reales posibilidades de hacerlo, como es Omar Castañeda.

La candidata o candidato que cometa más errores de aquí al día de la elección, en el pecado llevará la penitencia. Si la alianza Juntos Haremos Historia, pone en riesgo la capital llevando como candidato a Gonzalo, también pone en riesgo Gómez Palacio. Si Marina Vitela impone como candidata a su amiga, Durango podría perder la oportunidad histórica de tener por primera vez una mujer como gobernadora, porque se perdería Durango capital y Gómez Palacio. No vayan a estar como la canción de José Alfredo: “Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores”.