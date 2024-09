Fama / Las verdaderas razones por las que “La casa de los famosos” tiene enganchado a todo México

“La casa de los famosos México 2” tiene enganchado al país por ser el reflejo del ambiente que priva en las oficinas, en las casas y entre familiares: intrigas, ambición, envidias, venganzas, odio y rencor y todas las miserias humanas que es lo primero que saca la gente cuando te apuñala por la espalda.

Adrián Marcelo y Arath de la Torre estaban a punto de morderse, pero eso ocurre con la mayoría de los machos alfas. “Yo admiro tu carrera”, le decía el youtuber a Arath, y por detrás así se expresaba: “este pedazo de bruto”.

Pero la vida le va a dar lecciones a Adrián Marcelo y ya sea por las buenas o por las malas, lo va a aventar contra la pared hasta que entienda que por ahí no es y que aunque él se jacta de ser el peor villano que ha tenido Televisa desde “Catalina Creel”.

SIAN SE DEJA BESAR MÁS POR RICARDO QUE POR NINGUNA DE LAS MUJERES

Sian Chiong me dijo dos veces que es heterosexual pero se deja besar más por Ricardo que por ninguna de las mujeres aunque el romance que “Torpecillo” imaginaba, no parece haber despegado por lo que Charly, el novio de Ricardo de “La casa de los famosos México” dice que no está nada preocupado porque siente como todos los mexicanos que Sian es un alpinista que está usando a todos en la casa para afianzar su incipiente carrera en México.

GOMITA JUGÓ A ENAMORARSE DE AGUSTÍN

Gomita con méritos se sostuvo aunque jugó el juego con los hombres, se enamoró de Agustín, pero no se le acabó la vida y me dijo: “No estoy fingiendo, esa soy yo, me enamoré y sentía lindo cuando me miraba, pero eso fue más divertido a que sólo me hubiera puesto a cocinar”.

Tal vez el coraje de la gente con Gomita es que la mujer en el año 2024 ya no quiere ser rogona ni limosnear por amor y después de que Agustín la rechazó cuando ella intentó besarlo y siguió intentando conquistarlo a la gente no le gustó ya que sintieron que era una actitud antifeminista querer con el güerito que todas quieren cuando él la bateó.

En cambio lo que yo le admiro a Gomita es que no se escondió para decirle a Agus: "me gustas" y que al menos lo intentó aunque no se obsesionó, se curó pronto y espero que Gomita encuentre un amor porque es una buena mujer.

LO QUE PASÓ ADENTRO DE LA CASA SE DEBE QUEDAR AHÍ

Lo que sí es verdad es que los que somos parte de este experimento humano al salir tenemos que digerir que lo que pasó adentro se queda adentro y no engancharse ni desear mal porque el mal que te deseo se me regresa y lo que pasó en la casa se queda en la casa.