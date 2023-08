Fe experiencial

Durante años he escuchado a muchas personas que dicen creer en Dios pero no en la iglesia. Muchos de ellos tienen argumentos válidos y razones legítimas para pensar así. Sin embargo, nada de eso cambia la realidad de que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, y por lo mismo, no la puedes separar de El así como no puedes separar a un cuerpo humano de su cabeza, pues ambos partes morirían.

Dios escogió revelarse a quienes aún no lo conocen, principalmente, a través de Su iglesia. Es decir, de personas pecadoras que tienen en común haber sido redimidos por la sangre del Cordero, es decir Jesús, el único que quita el pecado del mundo. Alguien dijo, “si buscas la iglesia perfecta no te hagas parte porque la vas a echar a perder”. Es la forma más práctica y arriesgada a la vez de experimentar la voluntad de Dios sobre la tierra.

Cuando tengo una emergencia, llego al hospital y deposito la confianza en el médico aunque no lo conozca, solo por el hecho de que se encuentra dentro una institución. Siento el olor a hospital, veo a las enfermeras que le hacen caso, etc. Tiene el respaldo de la institución. Confío me van a ayudar. Cuando la iglesia, como la luna con el sol, refleja a Cristo, se vuelve confiable. La semana pasada, los papás de cincuenta y siete adolescentes enviaron a sus preciados hijos a un campamento fuera de la ciudad por cuatro días porque confían en la iglesia.

En la iglesia tú puedes experimentar la cultura del reino: las creencias, valores y costumbres del reino de Dios. Experimentar el perdón, el amor, el compañerismo, el consuelo, a través de la relación con los hermanos. Desarrollar paciencia, tolerancia, criterio, juicio, sabiduría, al relacionarte con ellos; pero lo más importante, puedes experimentar la presencia de Dios, pues Dios decidió manifestar su presencia en un ámbito donde se le honra.

Se que es difícil confiar en alguien cuando has sido defraudado, pero ten seguro que Dios no defrauda; puedes mirar la creación, estudiar la historia, leer la Biblia y estar en la iglesia y darte cuenta que confiar en Él es lo mejor que te puede pasar.





