Fe intuitiva

Me había tardado diez años para tirarme del parapente en Mazatlán. Vi subirse a mi esposa, a mis hijos y hasta a mi papá, pero no me animaba. Cierto día, por motivos que aún ignoro, accedí.

“Al cabo, si me caigo sé nadar”, fue mi pensamiento consuelo. No puedo decir que fue una mala experiencia, pero el vago recuerdo me dice que no lo pude disfrutar. Ahora, parado en este solitario puente de fines del siglo XIX, con el lecho del río casi a la vista, y un par de muchachos entusiastas que ofrecían un servicio no apto para cardíacos pensé: ¡Hay que tener mucha fe para tirarse del bonji!

Fe no es solamente creer en Dios. La Biblia dice que los demonios creen pero tiemblan. Fe es creerle “a” Dios. En otras palabras, FE es confiar en Dios. Ahora, es muy difícil confiar en alguien al que no conocemos. En mi caso, no llevaría a arreglar mi carro a alguien a quien no conozco. No “probaría” a ver qué pasa. Quisiera conocerlo antes, al menos pediría referencias. Menos le confiaría mi vida en cirugía a un médico que no conozco. Pero entonces: ¿Cómo puedo entonces CONOCER a Dios? Trataré en este y los próximos artículos de ayudarte a que conozcas a DIOS. Hoy veremos la primera forma.

“El cielo proclama la gloria de Dios; de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí; las noches hacen correr la voz”. (Salmos 19:1-2) Tan sólo al mirar una noche el cielo y reflexionar acerca de lo ínfimo que es el planeta en el que vivimos en medio de galaxias desconocidas suena “aterrador”. Y si a eso le añadimos lo increíblemente maravilloso que resulta la vida en cualquiera de sus manifestaciones y el preponderante lugar que ocupa el ser humano consciente de sí mismo, entonces aquello pasa a ser “asombroso” y sería honesto preguntarnos con el salmista: “¿qué es el hombre para que te acuerdes de el”.

Pero entonces la pregunta se hace más pertinente que nunca: ¿puedo conocer a Dios a través de las cosas creadas? La carta a los romanos nos dará una pista: “Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque él mismo se lo ha mostrado; pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer, si se reflexiona en lo que él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa”. (Romanos 1:19-20)

La creación revela de manera elocuente que Dios es real y su poder es infinito. Sin embargo, debemos aceptar que es un conocimiento limitado. Pero puede ser el comienzo de una gran aventura de fe que te lleve a una experiencia la experiencia personal que todo ser humano honesto anhela tener. La creación nos ayuda a desarrollar una fe intuitiva. Confiar en Dios es de personas INTUITIVAS. Cualquiera que no conozca a Dios y ve el cañón del río chico que yo vi ese día intuye: ¡Dios es grande y poderoso! ¿Quieres comenzar esta aventura de fe?





leonardolombar@gmail.com