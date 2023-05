Felicidades al maestro Lorenzo Ortega Flores

Este día lunes 15 de mayo, a través de estas páginas, aprovecho para felicitar a mi entrañable amigo: el maestro Lorenzo Ortega Flores, a quien reconozco su vena literaria, a través de la cual expone su gran talento, que sin regateos comparte con los colegas, para hacerlos partícipes de su creatividad y que pone en manos de los que sin duda se han ganado su confianza.

Por eso, este Día del Maestro quise referirme a él, para agradecerle públicamente la amistad que me ha dispensado y que unos días antes me la ratificara, al enviarme el libro “Autorretrato” de su autoría, que por segunda vez llegara a los estantes de mi modesta biblioteca y que al releerlo no me causara el texto una opinión diferente, pero sí, el prolífero escritor.

El hombre culto siempre tiene al alcance los datos, que pueden hacerlo comprender el universo físico y espiritual que le rodea, así como las peripecias esenciales, que le han llevado o traído a ese conocimiento para las nuevas generaciones. De ahí que creamos que el hombre inquieto y sabio es el que está con los demás en comunicación activa, mediante ideas y actitudes que se ajustan armoniosamente a cada día que vive.

Al leerlo la primera vez me gustó toda la narrativa del autor y la describí a groso modo en un artículo de mi autoría. Sin embargo, ahora fue diferente porque me sedujo su forma de escribir, donde implica sin prejuicios su modo de vivir, sus creencias, sus andares políticos, su lenguaje que le da identidad y lo distingue de otros que se apenan de la tierra que les vio nacer.

Tal vez Lorenzo Ortega escriba para explicar esos agujeros de la ingratitud, que impiden vivir y percuden la autenticidad. De ahí que se puliera para que su obra fuera original y se tradujera en una serie de textos concebidos a partir de anécdotas y vivencias personales, con la intención sin duda, de plasmar algo de todo su saber acumulado, sintetizado en los capítulos más trascendentes de su vida.

El escritor venido de las rocas y los pinos se inspiró en “Autorretrato”, para de ese modo explicar a propios y extraños, las vicisitudes de su vida y que aun el haber alcanzado las metas de sus sueños, los grandes desafíos siguen vigentes, donde el principal será siempre rendirle honor a su idiosincrasia.

Además, el libro Autorretrato está provisto de un estilo muy particular, porque el autor escribe para los que somos liberales. Por eso adoptó las formas comunes de la escritura y el resultado ha sido una literatura singular que cautiva, seduce y divierte pero no a los mojigatos.

Con la convicción de documentar gráficamente los hallazgos y paisajes que le dieron vida a su inspiración. El autor es influido por el estilo costumbrista, donde brinda espacios amplios a hechos duros y grotescos, capaces de templar la tinta y acerar el papel que le dieron la resistencia necesaria, para construir una obra fuerte y osada de expresión.

Con un lenguaje llano, el autor capitaliza la fuerza que adquiere el carácter literario del pueblo de madera que le vio nacer, crecer y que tuvo que abandonar, pero sin dejar de lado la gratitud que le obligó a dar constancia a través de su puño y letra, que le impulsaron a escribir y a reproducir los hechos que dan fe y testimonio de un ser sencillo pero no sumiso.

En esta segunda parte de sus andanzas, por la comunidad de San Miguel de Cruces y sus alrededores, incorpora la mayoría de los hechos relevantes de su vida, a los que a unos los relata con solemnidad y a otros con bastante humor. Sin embargo, en la constante búsqueda para encontrar diferentes técnicas de expresión, incluye otros aspectos de su realidad serrana, antes ignorados.

La particularidad de su estilo sin duda que es apegado a la verdad, dado que la subjetividad es desplazada por su autenticidad de la que dan testimonio las opiniones externas que prologaron esta obra, donde cabildearon el equilibrio entre la selección de la anécdota, la exposición sugerente y las fotografías elocuentes que sin duda relevan el talento del autor, a quien este 15 de mayo me place felicitar.