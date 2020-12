Ganar o… resignarse

La anunciada y por muchos esperada coalición de partidos opositores al gobierno federal, tiene ante sí, un reto mayúsculo. O alcanza su propósito de arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados federal al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), o se resigna a tocar fondo frente al 2024.

Y es que el hecho de que vayan juntos en, inicialmente 158 distritos electorales, no significa per se, que estos ya estén ganados. Mucho dependerá de la selección de candidatos y, más aún, de la plataforma electoral común que propongan a los votantes en las elecciones venideras. Incidirá también, la suavidad de las negociaciones que se realicen en aquellas jurisdicciones no contempladas en el acuerdo original ya ventilado ante la opinión pública.

Durango es un ejemplo. Aunque existe la voluntad de las tres partes (PRI, PAN y PRD) para competir juntos, no existe un consenso aún en la repartición de distritos para cada uno. En la entrega anterior, mencioné que –prácticamente- la distribución estaba dada: PAN, PRI, PRD, PAN, respectivamente para cada uno de los cuatro distritos en que está dividido el territorio estatal.

Sin embargo, para el dirigente estatal del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, no. Para él, no habría porque ceder un solo espacio al PRD, dada la nula presencia y penetración de ese partido en el distrito 03, el cual pretende, y que, en la práctica, sería cedido al gobernador para nominar ahí a Adrián Alanís Quiñones. Benítez levantó la voz y dejó claro que, si la repartición está de esa manera, el Revolucionario Institucional podría optar por jugar solo, una vez que considera estar en condiciones de competitividad en al menos tres de los cuatro, con excepción del 04, donde la presencia de Acción Nacional ha sido históricamente su mayor reto.

Pero también tiene claro que, si las negociaciones cupulares se estacionan en ese sentido, no tendrá más alternativa y, en su caso particular, jugar otro espacio o figurar en la nómina de representación proporcional rumbo al congreso local. Lo cual no le sienta bien. En contraparte, si la decisión fuera dos y dos, Benítez Ojeda podría encabezar el distrito 03.

La dificultad de la alianza para ganar la mayoría en la cámara a Morena, no estriba tanto en la unión de los “enemigos” ideológicos: PRI y PAN; influye, pero no.

Le darán, sí, argumento oficial a la descalificación añeja que López Obrador ha hecho de esa “unidad”. Fortalecerán un discurso morenista que, en la alianza misma, encontrará su mayor arma propagandística durante el periodo electivo, el cual se robustecerá cuando el gobierno federal considere prudente soltar públicamente acusaciones y detenciones, aunque luego tenga que abandonar procesos o dejarlos de lado, como ha sucedido con Emilio Lozoya Austin.

También tendrán un feroz y cotidiano ataque desde Palacio Nacional a través de “las mañaneras”, porque el jefe del Ejecutivo no se abstendrá de hacer referencia a la competencia.

Pero, por otro lado, hay un escenario fértil para la alianza. El descontento por el manejo de la pandemia es real. El número de contagios y decesos, estadísticamente muy manoseados, tendrá un costo. La caída del empleo y la creciente inseguridad pasarán factura. El desencanto -también real- por el actuar diario del gobierno federal, tendrá su efecto. Habrá que ver cuántos de los 30 millones de votos con los que ganó el presidente podrán, primero mantenerse fieles a él y, cuántos, serán trasladados en automático al partido y a los candidatos morenistas; es improbable que suceda.

Habrá que agregar las estructuras territoriales, de las cuales carece Morena casi en todo el territorio nacional; Durango es otro ejemplo. Más: Existe un espacio de oportunidad entre los millones de becarios del gobierno federal que figuran en sus programas asistenciales. Tampoco es un hecho que estos se traducirán en votos fast track, ello ya quedó demostrado en Coahuila e Hidalgo.

Son muchos factores que inciden a favor y en contra de la triada, pero que en sus manos está el éxito de la misión, es un hecho. Candidatos, plataforma, mensaje y operación territorial, serán la base.

En nuestro Durango, el nerviosismo de los aspirantes de Morena existe. La alianza sí los inquieta porque analizan todos los factores enunciados anteriormente; pero con todos los pros con que cuentan, nada les garantiza un triunfo lejanamente similar al de 2018. López Obrador no va en la boleta y su pírrico padrón, no les alcanza ni para integrar completo al ejercito de funcionarios y representantes de casilla y electorales que requieren, menos para operar el “Día D”.

Cuestión de días para el banderazo a los procesos internos de selección de candidatos. Una vez inicien, todo estará dicho.