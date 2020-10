Gente en contra de gente

Aún se sabe de la existencia del grupo “Viva la Gente”, del que quizás tres de mis cuatro lectores no los conocen o no los recuerdan.

Se trata de una organización dirigida a todo el público nacida en 1965, con el propósito de formar conciencia en las comunidades sobre la situación del mundo, con el objetivo de modificar la actitud y manera de pensar en la gente, contribuyendo a un mejor lugar para todos.

En el año de 1969, dieron a conocer la canción “Viva la gente”, en cuya letra se menciona: “Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente, en cada pueblo y nación, habría menos gente difícil y más gente con corazón”.

Lo anterior viene a mi memoria, por el estímulo que se realiza de: LA GENTE A FAVOR DE GENTE, en donde quiera que exista “la gente”, pero siempre que estén a FAVOR DE GENTE, su resultado sería que: HABRÍA MENOS GENTE DIFICIL Y MÁS GENTE CON CORAZÓN; y es lo que he notado carece nuestra sociedad por completo. Al parecer, y sobre todo en la burocracia, las autoridades, no se diga las policías, lo que buscan es PERJUDICAR a la gente, nunca están a favor, siempre en contra y buscándoles algún menoscabo, aunque para ellos no les resulte ningún beneficio, como en el caso de los policías que buscan perjudicar con la mordida, pero para su beneficio y no para corregir.

El Día de la Raza conocí un caso en donde una joven licenciada, que acababa de tener un problema emocional muy severo, conducía su vehículo, pero en una intersección, mientras los vehículos delanteros al de ella, se detuvieron en una bocacalle, le ocasionaron que quedara en medio, en donde le tocó el rojo del semáforo, pero que, al adelantar los vehículos anteriores al de ella, ella también lo hizo para no estorbar en medio.

Pero estaban los cazadores asesinos, quienes al ver a una joven mujer y sola se aprovecharon para acusarla de haberse pasado en rojo. Ella les indicó, que había quedado estorbando el tráfico y tenía que adelantar forzosamente. Ustedes conocen a los policías viales que, en lugar de ser servidores, son perjudicadores. Ella les indicó que levantaran la infracción, pero le pidieron la clásica mordida. Cómo iba ella con un duro problema emocional rompió en llanto y los únicos 50 pesos que llevaba se los tuvo que dar, para terminar con la insidia que se cometía con ella.

¿Qué decir de la burocracia?, en el SAT, en donde un empleado niega, pero el otro no, y de lo mismo. No se ponen de acuerdo. Y eso que es para pagarles.

El viacrucis que se tiene que vivir en algunos de los juzgados, aunque con honrosísimas excepciones en varios de ellos, como en el juzgado primero de lo familiar, en donde es una verdadera delicia que puedan caer sus asuntos ahí, pero en otros y con ciertos empleados, que le buscan, si en el acta del abuelito dice Quiñonez, con “Z”, ¿por qué el nieto tiene Quiñones con “S”? y señalan que es necesario hacer un juicio de rectificación de actas. Y nada más por el gusto de hacer la vida imposible.

Y si a esas vamos, en la oficina de PASAPORTES, hasta por un punto, o un acento, toda vez que en la credencial de votar dice MA sin punto y en el acta de nacimiento MA. con punto, pues que hagan la corrección, aunque tenga que viajar a Chiapas. Igualmente sucede con el acento. Las credenciales de votar no tienen acento, pero si lleva algún documento aparte que sí lleve acento, se lo devuelven.

Ya ni en los tribunales, que antes decíamos eran serios y honestos. Últimamente se ha notado en forma vergonzosa la influencia del poder político en los magistrados del poder judicial. Autorización de consultas insulsas y de partidos políticos a modo.

Se nota a raudales, que en gran parte de nuestra sociedad y sobre todo en los perjudicadores públicos que se hacen llamar servidores, no existe eso de GENTE A FAVOR DE GENTE, sino GENTE BUSCANDO FREGAR A MAS GENTE.