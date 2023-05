Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Ciudadanos del municipio de Peñón Blanco, se quejan amargamente de la actual administración municipal, señalan que esperaban una alcaldesa mas activa, con mayor apertura a escuchar y resolver problemáticas, pero dicen, se equivocaron.

Tenemos que reconocer que desde que se dio ese cambio drástico políticamente hablando, cuando el PRI a nivel Estatal cambio ese municipio por otro que le representara más votos, de ahí en adelante se cayeron los ánimos, el partido que representaba mas votos era el tricolor, el PAN estaba en el suelo, sin votos, y sin embargo los acuerdos de Arturo Yáñez les dieron una patada entre las piernas o en la parte mas carnosa de los priistas, le dieron la candidatura a partido azul y los tricolores se tuvieron que agachar y trabajar a favor de la maestra Rita Lozano, quien aseguran los vecinos de ese lugar no ha trabajado en bien de la ciudadanía, la señalan como una alcaldesa cerrada, no escucha, no atiende, y se tiene que hacer lo que ella diga aunque no esté bien, porque mantiene la máxima que el jefe manda, y si se equivoca vuelve a mandar, algo que en policía ya no debiera de existir.

Un alcalde que se cierra en su pequeño mundo y no es capas de ver lo que verdaderamente sucede, quien no tiene la capacidad de escuchar, de atender concejos, esta mal, muy mal, y el reloj no regresa, trinches tres años se van volando y quien salió perdiendo fue el pueblo, ya se le había dando la oportunidad a una maestra de ser alcaldesa, Ercilia Rodarte, de hecho la maestra Rita Lozano, actual alcaldesa fue su primera secretaria del ayuntamiento, y salieron mal, regresa Rita Lozano a la presidencia pero como alcaldesa, y sale muy parecida a Ercilia, considerada como la peor administración municipal de la historia de Peñón Blanco, y si la maestra Rita no endereza el camino, pasara a la historia también como una pésima alcaldesa, dejando muy difícil el camino para las mujeres en la política de Peñón, se quedara la imagen que todas las mujeres son iguales para gobernar, y no es cierto, en Peñón hay mujeres muy inteligentes, capases de hacer un excelente gobierno, solo que no las han dejado llegar, y si el PRI continua haciendo esos arreglos, donde los pone como moneda de cambio, hasta sin militantes priistas se van a quedar, ¿o no es cierto?, porque lo que les hicieron a los priistas de hueso colorado fue una total falta de respeto, una mentada de madre, vamos, a la actual dirigencia le debe de estar costando mucho trabajo hacer algo de política, seguramente les reclaman sus arreglos que petan a los priistas; servidos amigos que nos pidieron esta coluna, lamentamos mucho lo que les pasa, esperemos que pronto puedan resolver y sobre todo que los traten como se merecen, como ciudadanos de primera, no como hasta ahorita los tratan, como si les hicieron un favor, ¿o no es cierto?.. Hasta la próxima.