Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Hasta este pasado martes nueve de mayo, no teníamos conocimiento que alguna autoridad de nivel Estatal o federal se presentara en Pánuco de Coronado, para escuchar a los manifestantes que protestan contra la compañía minera de Avino, ¿Qué pasa, porque no atienen?.

Lo que se vivió la mañana del martes, es preocupante, la gente de esa región no se anda con rodeos, son buenas personas, nobles y muy trabajadoras, pero también saben defenderse, son de armas tomar, y las agresiones que sufrieron pueden llegar a crecer y provocar otro tipo de problemas, y lo más grave, están enfrentando al pueblo, con el mismo pueblo, porque los trabajadores de la mina son habitantes de Pánuco, son hasta familiares de los manifestantes, y así los mandaron a correr por la fuerza a los manifestantes, están enfrentando a las familias, con sus mismas familias, y reitero, no tenemos hasta esta mañana del miércoles 10 de mayo, conocimiento de que ya alguna autoridad de esos niveles los hubiera atendido, sabemos que gente de la presidencia municipal ha acudido buscando mediar el asunto, pero no está en manos del alcalde Rogelio "El Chino" Flores solucionar.

Está en la empresa minera que dice tiene todo legalmente bien para tener la presa de jales ahí en esos terrenos, y las autoridades estatales y federales hasta el momento están calladas, y dicen que el que calla otorga, los manifestantes no se van a quitar, y van a endurecer su protesta, y si los vuelven agredir ya no van a estar con las manos vacías, aguas gobiernos, aguas porque esto se les esta saliendo de control, y todo por no poner orden, atender a un pueblo que pide se les asegure salud a sus familias, cierto que la mina también tiene derechos, pues alguien debe de poner esto en orden, ¿quién tiene la razón, a quien le asiste la ley, quien debe de ceder, la mina o el pueblo que reclama?, pero estas preguntas las deberá de contestar y acomodar uno de los gobiernos con la capacidad de hacerlo, el municipio no tiene capacidad ni de ir a verlos porque los sacan a patadas, y esto tiene que ser pronto, antes de que regresen las agresiones y los manifestantes se organicen para defenderse, si llega a correr la sangre, que esperemos que no sea así y puedan solucionar todo por la vía del dialogo y sobre todo pacíficamente, que las familias no queden lastimadas entre ellos, quedaran las autoridades con calificación de excelencia, pero para eso requieren de movilizarse ya, después no digan que o se les advirtió. Hasta la próxima.