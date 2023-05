Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En la columna anterior le mencionábamos como las autoridades deben de estar muy al pendiente de que no se les salga de control la ciudadanía de Pánuco de Coronado y sus alrededores, porque son gente noble, trabajadora ni que dudarlo, pero cuando se enojan cuidado.

Hace poco mas de 38 o 40 años, que había un pleito legal ante el juez judicial de distrito, este con cabecera en Guadalupe Victoria, el pleito era por un terreno entre un particular y el pueblo de Pánuco de Coronado, como todos los juicios de este tipo llevan su tiempo, y dicen los que saben, que no había manera de que los pobladores parieran el pleito, pero resulta que algo paso entre el particular y el juez, que cuando este dicto sentencia y le dio el gane al particular, la gente de la comunidad de Pánuco de Coronado andaba pero enojada, enchilada, muy encabritada, dicen que todo fue porque los pobladores no ofrecieron $$$ algún incentivo al juez, bueno lo que se dice siempre, el caso que los pobladores enojados acudieron a Guadalupe Victoria, entraron las oficinas del juez que había dictado la sentencia a favor del particular, lo sacaron y a las afueras de las oficinas estaba un tambo de basura, ahí lo aventaron de cabeza y le echaron más basura encima, claro que esta acción debió de tener sus consecuencias, pero con esto les decimos que la gente de Pánuco no se queda callada y no se agacha mas que nada, y con este tema de la mina, si los dueños de la mina provocan violencia, a los manifestantes y pobladores no los van amedrentar, ahí anda gente de edad avanzada que no le importa perder la vida por conseguir lo que buscan, y los demás no los dejan solos, por esos les insistimos, aguas gobiernos Estatal y Federal, aguas porque no están tratando con cualquier gente dejada, ¿o no es cierto?.

Varias personas nos han estado comentando que el diputado local Carmelo Fernández Padilla, no esta haciendo su trabajo como diputado de un distrito, sino que se dedica única y exclusivamente a Calixto Contreras, su tierra natal, algo poco a las otras comunidades o cabecera municipal de Guadalupe Victoria, el resto de los municipios que también son del distrito, nada de su presencia, mucho menos ayuda, eso reitero, lo ve la gente que de una u otra manera están al pendiente de las actividades de Carmelo Fernández, y creo que no andan mal en sus apreciaciones, por ejemplo, en san Juan de Guadalupe ni idea tienen de quien es su diputado local, Simón Bolívar, Santa Clara, Cuencamé y Peñón Blanco no se le ve presencia, mucho menos actividades, dicen los que saben, que Carmelo se ha dedicado más a lo local, porque es donde tiene los votos, si buscara la reelección la verdad estaría muy mal parado porque no ha tenido presencia, y si le agregamos que con la redistritación vamos a otros municipios que ni idea tienen quien es cada político, peor aún, pero por lo pronto tienen razón amigos que comentaron, no solo Carmelo no visita sus distrito, yo creo que todos los diputados locales se han dedicado a un o dos municipios, el resto les vale una hingada, o pregúntele a la gente de Pánuco de Coronado si saben quien es su diputado local, pregúntele a la gente de Poanas haber si ha regresado su diputada local, ni por el saludo han regresado, menos a llevarles algo, ¿o no es cierto?, hasta la próxima.