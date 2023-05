Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Honor a quien honor merece, y los mismos profesores de la región de los llanos que asistieron a la fiesta del maestro en Guadalupe Victoria, reconocen que hace muchos años no había una fiesta en su honor de ese nivel.

El entorchado es para el alcalde David Ramos Zepeda, que no se anda por las ramas pichicateando, se trataba de hacer un festejo en grande y así lo hizo, el salón club de leones estaba a reventar con la asistencia de todos los maestros de las comunidades y secciones de la región, mil personas sin duda alguna ahí estaban disfrutando de la comida, la música, el baile y la rifa de regalos, y uno de los regalos que mas llamo la atención, fue el viaje a Puerto Vallarta todo pagado para cuatro personas por tres noches y cuatro días, mas 10 mil pesos para que se tomaran unas cervecitas, los profesores que estuvieron en el encuentro comentaron con este noble Grillo, que David Ramos se aventó una fiesta chin…….da, misma que tenía muchos años que no había una de ese nivel, años anteriores también habían tenido habido festejo, pero no de ese nivel, dos grupos musicales, rifas y baile, vamos, esto inició alrededor de las tres de la tarde y a las nueve de la noche aun estaba la feísta en grande, bien alcalde, cuando se hace algo bien, también se debe de reconocer, no solo es criticar, y así lo dijeron algunos profesores que asistieron al festejo, y aquí se los escribimos, saludos y muchas felicidades maestros.

Carmelo Fernández Padilla, actual diputado local, está convocando a la gente de campo que quiera acompañarlo este miércoles 17 de mayo a una manifestación pacífica, para lo cual tendrá camiones en la plaza de Guadalupe Victoria, y de ahí los llevarán a Durango, a visitar al super delegado del gobierno federal Iván Ramírez, reclamando que no les llega el apoyo que antes conocíamos como procampo, ahora apoyo para la producción de bienestar, o como le llame, el caso es que no llega el poquito apoyo que da el gobierno federal a la gente del campo, no se los entregan, y dice Carmelo Fernández que si no hacen alguna presión que suene fuerte, los del gobierno no los van a escuchar, mucho menos los va a atender, por eso dice, necesitamos que nos ayuden a los lideres, necesitamos mostrar la inconformidad y la necesidad que se tiene en el campo, pero ya no se puede ir solo el líder, se ocupe levantar la voz y fuerte, así que vamos a estar al pendiente haber que tanta gene va a buscar que se les atienda, vamos a ver si se llenan unos dos camiones de gente que busque solución y que les entreguen su apoyo, porque de que las cosas no están nada bien, no lo están, cada vez más, se ve muy fregado el campo de Durango, así que vamos a ver que sacan de esta manifestación hoy pacífica, si no hay apoyos, puede subir de tono el reclamo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.