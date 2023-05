Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- La muerte de un señor conocido de cariño como Tocho, en Guadalupe Victoria, la mañana de este pasado domingo, a causando mucha molestia en la ciudadanía, y tienen razón, porque la justicia debe prevalecer y dar garantías a los ciudadanos, ¿o no es cierto?.

Lo malo sin duda alguna, es la muerte de este señor, que si bien es cierto no estaba bien de sus facultades, no le hacia daño a nadie, caminaba, pedía un taco, una ayuda y nada más, no era grosero, no ofendía a nadie, jamás se supo que Héctor Barboza, mejor conocido como Tocho, ofendiera a nadie, la mañana de este domingo fue atropellado en la avenida Niños Héroes en Guadalupe Victoria, el vehículo que lo atropella y su conductor, huye del lugar dejándolo ahí tirado gravemente herido, fue levantado y llevado al hospital después trasladado al 450 en Durango donde lamentablemente a causa de las heridas perdió la vida, lo bueno de esto y hay que decirlo, que los agentes de transito y vialidad de la misma ciudad se aplicaron y de inmediato dieron con el paradero del causante de este muerte, lo detuvieron casi inmediatamente y lo pusieron a disposición de la autoridad competente.

Lo malo es que la Fiscalía determinó dejar en libertad a quien causó esta muerte, la sociedad está muy molesta y más porque ha estado circulando en redes sociales el video donde se ve claramente como fue atropellando Tocho, ¿por qué lo dejaron libre, por qué no se le acusa como culpable?, eso la Fiscalía del Estado deberá aclararlo y responder esas preguntas, pero ha esto se le agrega otra imagen del mismo vehículo y se supone que es la misma persona que manejaba la camioneta, que días antes había causando un accidente en la comunidad de Álvaro Obregón, y también se dio a la fuga, vamos, en pocos días este vehículo o su conductor hizo un fuerte choque y atropello a un ser humano quitándole la vida, y ahora según se sabe, ya esta en libertad, esto es mas que suficiente para que la ciudadanía este muy pero muy molesta, y hay que decirlo, ya no es responsabilidad de la autoridad municipal, los tránsitos hicieron su parte, de manera casi inmediata agarraron al sujeto y lo detuvieron, ya puesto a disposición del ministerio Publio ya no es responsabilidad del municipio, si no de la fiscalía del Estado, ¿porque lo dejaron libre?, no lo sabemos, peso si sabemos que la comunidad esta molesta y triste, porque con esas decisiones se ve que se le puede quitar la vida a cualquier persona, y no pasa nada, salen libres, ¿o no es cierto?, servidos amigos de Guadalupe Victoria con su comentario. Hasta la próxima.