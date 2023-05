Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -En la nota principal del periódico impreso de El Sol de Durango de este 19 de mayo, dice que los empresarios rechazan contratar a los jóvenes por sus adicciones.

Esta declaración la hizo Eduardo Rodríguez, presidente de la cámara Nacional de la Industria y la Transformación, o sea la CANACINTRA, y no crea usted amigo lector que esto se da solo en la capital del Estado, el alto consumo de drogas de cualquier tipo esta por todos lados, tan solo para ponerle una ejemplo, en Guadalupe Victoria hay una empresa que tiene la capacidad de contratar a muchas personas trabajando, pero por lógica también siguen sus propios reglamentos y uno de ellos es que las personas que se contratan deben de pasar por una examen para detectar si usan drogas, de 70 hombres que acudieron en busca del empleo, 57 salieron positivos al consumo de alguna estupefaciente, vea usted el alto índice de gente que usa droga, y no crea que los que fueron a buscar empleo son de las personas que andan en la calle pidiendo un peso para completar su vicio, no señores, son padres de familia, jóvenes que andan en busca de trabajo pero que ya están consumiendo algo que los hace sentirse muy chin…. Fregones, pero a la hora del examen salen con ese detallito, claro que la empresa no da a conocer públicamente los nombres de quienes son, es privada esa información y es correcto, pero sabemos de buena fuente que de ese tamaño está el problema, y todo indica que va creciendo, parece que no hay nada que lo pueda detener, lo único que pudiera detener este fenómeno que daña a la sociedad y a las familias, es que como padres de familia estemos muy al pendiente de lo que hacen nuestros hijos, pero si los padres ya están en esa carrera de consumo, ¿Qué pueden cuidar o que le pueden prohibir, o enseñar a sus hijos?, el problema es grave, en franco crecimiento y mientras no hagamos algo como padres y sociedad, educar, enseñar valores y demostrar cual es la diferencia entre ser un ser humano sano y uno enfermo por este mal, seguiremos cayendo en el hoyanco obscuro que brinda este problema, ¿o no es cierto?.

Algunos personajes de la vida política de Durango, les ha dando por andarse paseando por la región de los llanos y sus municipios, pero déjeme les digo de una buena vez, este territorio David Ramos Zepeda lo tiene escriturado, hasta el momento, a nombre del PRD, si alguien quiere la candidatura a diputado local y federal, tendrá que verlo con los perredistas, porque hace tiempo que estos distritos están marcados de color amarillo, vamos, el mismo actual diputado local Carmelo Fernández es diputado perredista, todos saben que es priista, pero esta en una curul amarilla, y si el mismo Carmelo quisiera la reelección, tendría que verle la cara a David Ramos y a Jesús Zambrano, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.