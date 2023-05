Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Dicen los expertos, que el alcalde de Pánuco de Coronado, Rogelio “El Chino” Flores, debe de ponerse bien listo, abrir bien los ojos, porque algo esta pasando en su administración que no está nada bien, aguas.

El alcalde morenista de Pánuco, es una hombre de comercio, bonachón, muy confiando, que no sabe nada de temas políticos, y los que le saben a este asunto, dicen que en los primeros nueve meses de su administración, ya se le vio la zanca al pollo de varios de sus funcionarios, ya salió la tesorera, Nancy Toca, no han dicho los motivos o que paso para que el alcalde la sacara de ese cargo, lo que si se sabe es que dejo la administración pública empinada de deudas, muchas personas a la vuelta y vuelta solicitando los pagos de servicios o materiales, las diferentes direcciones solo encojen los hombros porque no tienen nada de herramientas con que trabajar, vamos, en nueve meses la administración publica municipal de Pánuco de Coronado, dirigida por el partido de Morena, anda por la calle de la amargura, y si el alcalde el Chino Flores, no se pone listo, cuando salga de esa responsabilidad, todos los trapos mal lavados o muy sucios se los van a cargar a él como alcalde, y reitero, Rogelio Flores es un hombre bonachón, bien intencionado, con buenos planes e ideas, pero como que su equipo le está fallando, lo están dejando mal parado, y cuando comienza el ruido de la molestia ciudadana, la desilusión porque no ven lo que se prometió, porque las cosas no caminan como la ciudadanía lo esperaba, poco a poco se escucha mas ese ruido, y lo va a manchar, pero lo peor, que la ciudadanía va salir afectada, así que alcalde Chino Flores de Pánuco de Coronado, póngase muy listo y ponga la mano dura, porque la gente confió en usted, voto por usted, y su equipo lo esta haciendo quedar mal con el pueblo que usted tanto menciona, ¿o no lo cree?.

El alcalde de Guadalupe Victoria, David Ramos Zepeda, se acaba de anotar una muy buena actividad en su gobierno, bueno tiene varias, pero esta hay que destacarla, la apertura de la oficina de enlace de relaciones exteriores, donde la ciudadanía puede tramitar su pasaporte sin la necesidad de viajar a la ciudad de Durango, pero no solo este servicio que por cierto atrae a mucha gente no solo de la región, sino de estados vecinos a Durango que también vienen a esta ciudad buscando la atención, sino que aquí se pueden realizar una serie de tramites y ayudas que la verdad con la cantidad de paisanos que viven en la unión American, este tipo de oficinas son de gran ayuda, porque brindan atención cuando mas lo ocupan esas familias, bien alcalde por esta acción que realizo, el costo de los 450 mil pesos ya usted lo dijo, se recupera en unos meses, y el equipo y la ofician ya quedara para el servicio de su gente, bien alcalde, bien hecho. Hasta la próxima.