Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Lo que sucedió en el Estado de México y en Coahuila este pasado domingo, ya estaba escrito desde mucho tiempo atrás, uno pa' tí, y otro pa' mí, al más viejo estilo de los acuerdos priistas en este país, ¿o no es cierto?

Lo que está sucediendo en el municipio de Peñón Blanco, también era una bomba que ya estaba lista para tronar, desde el momento que llego la alcaldesa Rita Lozano, y que no recibió a la clase trabajadora, que no respeta su sindicato, que les niegan verla y dialogar con ella para buscar acuerdos y mejores maneras de trabajar, desde ese momento la bomba estaba activada, y este lunes 5 de junio tronó, se dieron el valor y tomaron las oficinas municipales en protesta por la mala forma de tenerlos trabajando, por las pésimas condiciones, oiga usted lector, un sueldo de mil 200 pesos por quincena, es decir 600 pesos a la semana, sin ninguna prestación medica ni ningún apoyo para alivianarles la carga que llevan, con 600 pesos a la quincena no vive una familia, y si le agrega que muchos de estos trabajadores pertenecen a las filas del Partido Revolucionario Institucional, se darán cuenta que la alcaldesa.

Y ya lo habíamos escrito antes, la alcaldesa no está cumpliendo como se debe de ser con el acuerdo de la alianza, los priistas están relegados, no se les atiende, y los lideres tricolores no pueden o no dicen nada, porque se escucha que tienen ordenes de muy alto nivel político que se aguanten, porque no se puede fracturar la alianza para el 2024, pero mientras eso sucede, la clase trabajadora de la presidencia municipal de Peñón Blanco, esta sufriendo por el nulo apoyo de parte del ayuntamiento, aquí lo que esta muy interesante, es que el cabildo no este apoyando a la gente de trabajo, si la alcaldesa dicen que no levanten la mano, no la levantan, se quedan callados, y eso no es correcto, ¿o no es cierto?

No sabemos en que vaya a quedar esta manifestación, si los despidan a todos, o la alcaldesa por fin haga su trabajo, escuchar y atender las necesidades de su pueblo, de sus trabajadores, esperemos que sea lo segundo, por que al final de cuentas lo que se busca es que a Peñón Blanco le vaya bien, y eso se puede lograr si hay armonía entre los trabajadores y el gobierno que son los patrones, quienes salen a las calles a dar la cara, a trabajar de sol a sol, son ellos los que necesitan que se les escuche, que se les den las herramientas necesarias para hacer su trabajo, que tengan mejores condiciones económicas y laborales, y la alcaldesa y su cabildo, deben de bajarse del nicho en que se encuentran y escuchar y atender a su pueblo, para eso fueron electos, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.