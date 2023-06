Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- El comentario esta generalizado entre la ciudadanía, no se le ve como la alianza Va por México, o el Movimiento Ciudadano puedan ganar las elecciones del 2024, ¿usted qué opina amigo lector?.

Totalmente de acuerdo que no van a lograr sacar la cantidad de votos que obtuvo AMLO en aquel inolvidable 2018, pero que pierda Morena y sus aliados la elección, casi se ve imposible, para empezar las corcholatas como el mimos jefe del ejecutivo y dueño de Morena los califico, están en plena campaña desde hace muchos meses, violando todo tipo de reglamentos y haciendo campañas con recursos del erario público, pero como nunca se les va a denunciar y mucho menos a comprobar, que siga el baile dijo el ciego, cualquiera de los cuatro o ya cinco con Fernández Noroña, que se suma a la lucha, están en campaña y en próximos días pedirán permiso para retirarse de sus cargos y hacer más trabajo político aun del que han venido haciendo, y en las filas del PRI, PAN y PRD no se ve nada, y los nombres que se escuchan como posibles candidatos, la verdad ni en su casa los quieren, menos van a ser conocidos, así que todo indica que a un año de las próximas elecciones, Morena seguirá gobernando México, y si al trabajo que están haciendo las corcholatas, le suma que se están ya abriendo los bancos del Bienestar, que no son mas que las oficinas de campaña de Morena, menos se puede pensar en que pierdan la elección del 2024, ¿o no es cierto?.

En lo local no se ha escuchado mucho ruido de querer buscar espacios en las próximas elecciones, primera, porque los cambios que realizo el INE en el tema de las diputaciones locales están de la hingada, las combinaciones extrañas de territorio, de personajes y de formas de actuar son muy raras, por eso a la gente de la región de Canatlán por solo poner un ejemplo, no se ven haciendo campaña con la gente de los llanos, y viceversa, la gente del municipio de Vicente Guerrero o de Nombre de Dios, ni siquiera saben donde queda San Juan de Guadalupe, y si a los de San Juan de Guadalupe les pregunta por Vicente Guerrero, dicen que lo conocen solo en los libros de historia, claro que para las elecciones locales quien tendrá la pluma que apruebe y desapruebe candidaturas esta en CCB, quien cuente con el apoyo del gobernador casi seguro será diputado local, pero no se puede decir que será muy fácil, así que mas vale que la sigan pensando para que sepan donde quedan los municipios de sus distrito, y ya pueden ir caminado y viendo gente, para que los conozcan, y algunos casos donde se quieran reelegir, por ejemplo Carmelo Fernández, no olvidemos que es priista, pero ahorita es diputado local por el PRD, ¿le darán chanza que vaya otras vez con esa camisa amarilla?, este noble Grillo lo duda mucho, David Ramos tiene bien amarrados los hilos, y no creemos que los suelte, pero eso ya lo veremos poquito mas adelante, por ahora. Hasta la próxima.