Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Este pasado fin de semana se supo de un caso muy delicado en la Escuela Justo Sierra de Guadalupe Victoria, una madre de familia acusando de que su niña había recibido un vaso de agua con alguna sustancia ilícita.

Aun caso muy delicado que llevo a la niña a estar hospitalizada en el Seguro Social de la cabecera, muchas horas duro en observación, mucha preocupación en los maestros de la escuela, pero el que la señora saliera ha realizar una acusación tan delicada, paso a otro nivel, porque también estamos hablando de la imagen y reputación de una maestra o de la misma escuela, claro que lo que pasa con la niña es muy delicado, es lo más importante, la salud de la menor, y debería de haber una profunda investigación del caso, pero que la madre de familia salga haciendo esa acusación, es sumamente delicado, ¿Qué tal si los estudios descuben que la niña no ingirió nada malo en la escuela?, pero la señora ya hizo una acusación pública muy seria, reitero, lo primero es que la niña este bien, que su salud sea recuperada al cien por ciento, y después una investigación profunda del tema, si algo paso en la escuela que se actúe, pero, ¿y si lo que ingirió no fue en la escuela, quien será el culpable, se actuara también de la misma forma?, un tema muy delicado que nos hace abrir los ojos amigos padres de familia, personalmente no creo que en la escuela le hubieran dando nada malo a la niña, mucho menos la maestra que se señala de manera directa, pero en algún lugar alguien accidentalmente o con toda la mala intención sí lo hizo, y las autoridades de salud y policiacas están obligados a investigar y esclarecer el tema, ¿nombres?, por supuesto que no los daremos a conocer, porque lo que les habíamos comentado antes, es un tema muy delicado, tanto para la niña, como para los maestros equivocadamente involucrados públicamente, si había una duda, se levanta una denuncia en las instancias correspondientes, antes de manchar a alguien públicamente, alguien que pue ser inocente, pero ahora con la acusación, se esta obligado a comprobar, o a pagar las consecuencias, eso dicen los que saben de leyes.

Faltando hacerlo oficial, tenemos el dato que ya fue llamada por el gobierno del Estado la ex alcaldesa del municipio de Cuencamé, la licenciada Lúly Martínez, quien al parecer estará en el área de educación superior, claro que sabemos en que cargo, pero siendo respetuosos y responsables, esperaremos que lo hagan oficial y con gusto se lo haremos saber, por lo pronto, ya fue llamada a las filas del gobierno del Estado, y era de esperarse, Esteban Villegas, conoció de primera mano lo mucho que ha trabajado Lúly en las filas del PRI, incluso cuando la mandaron a la campaña de diputada federal y después que se hizo un acuerdo con el gobierno federal con el entonces jefe del ejecutivo estatal, mismo que ahora esta en proceso ante la autoridad federal por las amenazas que le realizo a un periodista duranguense, acuerdo que era hacerla perder, después se vinieron otros acontecimiento que Lúly vivió sin chistar, aguanto firme, y ahora es llamada a trabajar en el equipo del gobernador en el área de educación superior, en hora buena amiga Lúly, mucho éxito en esta nueva responsabilidad que les dejaron. Hasta la próxima.