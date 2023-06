Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- A este Grillo usted no le crea nada, pero la fuente es buena, dicen que, en la administración pública de Cuencamé, ya están preparando los festejos del mes de agosto del 2023, y que la organización, hasta ahorita, es un verdadero desm…orden.

En el municipio de Guadalupe Victoria, el alcalde David Ramos Zepeda, hizo un reto muy interesante para todas las comunidades, para toda la población en general, y ha encontrado quien le agarre la palabra y se comienza a ver movimiento y es bueno, les dijo que las personas, autoridades auxiliares o ciudadanos que quisieran hacer alguna obra, que se acercaran con algo de dinero en la mano, es decir, “cuanto ponen y hacemos la obra”, les dijo que por cada peso que pusiera la ciudadanía, la administración ponía dos, es decir que si la comunidad, comité o simples vecinos se organizan y reúnen 100 mil pesos, y esto por poner solo un ejemplo, la presidencia municipal pone otros doscientos mil, tendrían 300 mil para lo que propongan, Antonio amaro le agarro la palabra y ya este 13 de junio les entrego la obra de la construcción del arco principal en la entrada, además les colocó letras monumentales, en Calixto Contreras también ya están haciendo actividades para alguna obra, en Carrillo Puerto, en Juan Aldama, vamos, le están agarrando la palabra y créame que con esto habrá obras y acciones que la misma ciudadanía esta proponiendo, esto amigos lectores, déjenme les digo que no se veía esta forma de trabajar con la ciudadanía desde el alcalde Mario Quiroz Ontiveros, de feliz memoria, también era un alcalde que si la población se acercaba a pedir algo les decía, “cuanto ponen y vamos a darle, y chin, chin al que se raje”, y así se lograron hacer muchas obras, hoy con esta acción David Ramos va a dejar una huella importante en su gobierno, y no es nada tarugo, las administraciones 2022-2025, solo tienen un año para moverse fuerte, publicar y hacer mucho ruido, e incluso nada mas tienen este año 2023, con las puertas mas o menos abiertas, en el 2024 hay elecciones y muchas cosas se les van a cerrar, el 2025 ya se van y otra vez les van a restringir muchas cosas, así que a quien se le ve aprovechando este año, es a David Ramos de Guadalupe Victoria, el resto de los alcaldes de la región, no traen nada, puro odio y resentimiento contra quienes no estuvieron con ellos, y al salir no van hacer nada por su pueblo y por la gente que los eligió, y algunos van a tener el descaro de buscar la reelección, si no ellos, a través de un familiar directo, ¿o no es cierto?.

David Ramos tiene toda la posibilidad de buscar la reelección, como también la posibilidad de ser diputado federal plurinominal, o si se acomodan las cosas ser candidato a diputado federal, pero si no se da nada de esto en el año 2024, en el 25 se puede reelegir, va a tener trabajo que lo respalde, ¿Qué no todo el mundo está contento?, claro que no se es monedita de oro, pero de que el chaparrito perredista esta considerado como uno de los mejores alcaldes que tiene Durango ahorita, no se puede negar, y eso lo pueden demostrar en las urnas, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.