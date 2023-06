Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Luly Martínez, la ex alcaldesa de la tierra de los generales, es ahora la nueva rectora de la Universidad Politécnica de Cuencamé, y se vale desearle mucho éxito en esta tarea que le encomendó el jefe Esteban Villegas.

Muchos pensaron que la ex alcaldesa de Cuencamé, había sido olvidada de las decisiones estatales, pero no fue así, de echo Luly Martínez estaba contemplada a ingresar como rectora de la universidad en los primeros días del mes de enero, pero por la muerte de su señora madre ella misma le solicito al gobernador le diera oportunidad de recuperarse anímicamente de tan duro golpe, eso le sirvió al maestro Tomar Martínez Flores, para seguir unos meses en el cargo de rector, pero ya la semana pasada le dieron las gracias y entro a suplirlo Luly Martínez, la licenciada Luly como se le conoce, ya fuer regidora, fue tesorera municipal y alcaldesa, la mandaron a ser diputada federal en el distrito 03, pero se dice que el entonces gobernador José Rosas Aispuro Torres, llegó a un acuerdo con AMLO y giro instrucciones para que el panismo no moviera un dedo a favor de Luly, y la hicieron perder, datos muy claros mostraron el acuerdo con la cantidad de votos por distrito, que también hay que decirlo, en el mismo Cuencamé la gente del PAN no esta de acuerdo con las alianzas, y en la pasada campaña a la presidencia municipal tampoco participo el panismo e hicieron perder a Fabiola Bugarin, Luly siendo alcaldesa cargo con esa campaña de Fabiola, y merecía ser reconocida con algún cargo, muchos la veían mínimo como dirigente Estatal del organismo de mujeres priistas, pero no se lo dieron, y se llego a pensar que ya estaba en el cajón de los olvidados, pero no era así, Esteban Villegas le tiene mucha estima y le reconoce su esfuerzo y sacrificios que ha hecho por el partido al que militan, y ahora le da la oportunidad de ser rectora de la universidad Politécnica de Cuencamé, o sea un buen trabajo y en su propia casa.

Decían que el profesor Tomas Martínez, ahora ex rector de la universidad, se andaba moviendo por todos lados buscando que lo dejaron en esa rectoría, pero las paredes escucharon que alguien le dijo que no había como defenderlo si ni siquiera había logrado ganar su propia casilla en las elecciones pasadas, como representante y líder del PRD en Cuencamé, dejo mucho que desear y por tal motivo no había manera de defenderlo para que siguiera en el cargo, ya una vez se le había encargado que trabajara para ganar la diputación de David Ramos, y se sabe le dieron $$$$ con que moverse, y también su trabajo no fue nada bueno, así que por el lado político del PRD no había manera de defenderlo, no sabemos si tendrá alguna oportunidad en otro cargo más delante, pero ya en la universidad se le termino la chamba. Hasta la próxima.