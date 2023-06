Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO DGO. (OEM). -Buena decisión del alcalde David Ramos Zepeda, no mover, porque no se iban a perder o tumbar, pero si a mover de su lugar los árboles del bulevar de la avenida J. Agustín Castro rumbo al norte.

Fueron muchas voces las que se acercaron y le comentaron al alcalde buscar la manera de no mover cinco árboles, porque no iban a ser todos, pero aun así lo pensaron y decidieron que en ese bulevar, el que esta a un costado del mercado municipal no se movería, se queda como esta y eso está bien decidido, “no hacen falta cambios en el centro de Guadalupe Victoria”, esta es una opinión de algunas personas, la cual hemos escuchado y se respeta su manera de pensar, pero haciendo un ejercicio muy sencillo, le preguntamos a 10 personas ajenas completamente al tema político, y nueve consideran que es bueno que se haga algo, señalan que habían pasado muchos años sin que nadie hiciera algo diferente, hoy lo que está haciendo la actual administración, hay que apoyar dicen, uno o dos máximo señalan que les vale tres cacahuates lo que se haga, alguno opinara en contra, pero si es muy claro que la mayoría si le agrada ver cosas nuevas, cambios que se tenían años pidiendo y nadie se había aventado hacerlos, y podemos recordar nuevamente al buen Mario Quiroz Ontiveros, quien tomó la decisión de colocar semáforos en el centro de la ciudad, hubo críticas, pero también hubo y muchos que lo aplaudimos, si queremos tener una verdadera ciudad, se debe de construir, este servidor entrevisto a varias personas adultas mayores y señalaban su tranquilidad al poder cruzar las calles con mayor seguridad, porque el semáforo les daba ese tiempo y el espacio, pero llego otro alcalde, de otro partido político, Andrés Cabello Marín, y de inmediato ordenó quitar de servicio esos semáforos, solo quedaron los de la calzada, que ahorita por cierto esta solo funcionado uno, los otros ya no funcionan, y el alcalde dijo que tendríamos semáforos desde la entrada oriente hasta frente la presidencia, no se ha visto nada de eso, pero esperemos haber que pasa mas delante, lo que si debemos de reconocer, es que se busca hacer algo que cambie la imagen de este pueblo grandote, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.