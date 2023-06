Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Ser gobierno municipal significa una responsabilidad enorme, la que no se puede uno imaginar, un descuido, una mala decisión de algún funcionario y esta en riesgo toda la población en general, y si no lo creen, vean como esta ahorita la cabecera de Vicente Guerrero.

Por supuesto que todo lo que están viviendo en temas de salud cientos de familias de Vicente Guerrero, cae directamente en la responsabilidad de la presidenta municipal Juanita Acevedo, ¿Qué ella no es la encargada del sistema de agua potable?, es cierto, pero ella sí es la responsable de tener personas que no tienen la capacidad, que no han sabido como manejar un sistema tan delicado, mismo que hoy tiene a cientos de personas enfermas del estomago por no haber hecho su trabajo de cloración y cuidado sanitario de los pozos, cientos de personas y familias que hoy no encuentran medicamento, porque han sido tantos los enfermos que la medicina se termino en los centros de salud, IMSS y otros hospitales públicos, probablemente en las farmacias si tenga la medicina, pero las familias mas afectadas son las mas pobres, las que no tienen conque comprar medicamentos tan caros, hoy muchísimas personas están sufriendo por un descuido de la autoridad municipal, lo que mancha la administración de Juanita, que lamentablemente cada día se escucha más fuerte que la última que toma decisiones en esa administración, es la alcaldesa, hoy la ciudadanía a 10 meses de haber llegado la administración, reconocen que no solo se trata de hacer cambio por dar oportunidades, se trata de que en el gobierno estén personas que sepan como hacer las cosas, y la salud no se puede descuidar ni un momento, todos los funcionarios en las bandas, en la feria de cotorreo, y dejaron de atender un tema tan importante como la cloración, se escuchan voces que no cloraron para ahorrarse un dinerito, que lastima que hubieran descuidado un tema tan delicado, y hoy aun se tengan a cientos de familias enfermas sin que la autoridad municipal se haga responsable del problema que causo, como lo dijera un político de Durango, para que otras ves no se equivoquen a la hora de elegir a su gobernante, ¿o no es cierto?.

El alcalde de Pánuco de Coronado, Rogelio Flores, alias el Chino, informo hace unos días a un grupo de personas, que cuando llegó al gobierno municipal tenia una nomina con 118 trabajadores, y hoy, tiene una nómina de más de 170 personas, si ya la nomina era muy grande y difícil de sostener, con el numero que ahora tiene mucho menos pueden, pero no solo eso, si deveras se diera cuenta el alcalde que la gran mayoría de esos trabajadores, bueno no trabajadores, de esas personas que están en la nómina, no desquitan su sueldo, tiene muchas personas anda mas porque lo acompañaron en la campaña, y creen que con eso ya tiene derecho a cobrar un sueldo como aviador con permiso de vuelo de varias horas, hay oficinas donde durante años había dos elementos, esos dos hacían todo el trabajo, de regular para arriba, hoy en esa misma oficina tienen hasta siente personas, y es de las mas malitas en el estado en su rama, reitero lo que había comentado este noble Grillo hace unos días, el Chino Rogelio Flores, tiene buenas intenciones, quiere hacer algo bueno por su gente, pero con ese equipo, y con el montón de aviadores que tiene en la nómina, no lo va a lograr, ya reconoció que la nomina esta muy inflada y dijo que tendría que bajarla, vamos a ver si solo dijo, o deveras lo hace, pobre Pánuco de Coronado, urge que retomen el camino, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.