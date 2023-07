Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Lo habíamos comentado antes, y hoy lo reafirmamos, los priistas en México están tocando fondo, y se necesitó de un viejo priista para casi acabar con el tricolor, ¿o no es cierto?, y digo casi porque todo indica que no le falta mucho para verse completamente en la lona.

En Durango con un gobernador priista, y que esta dando buenos resultados, se puede decir que hay priismo para rato, pero a nivel nacional las cosas están de mal en peor, que con lo que se está viviendo en el PRI, todo indica que quien se va ir fortaleciendo es el Partido del Movimiento Ciudadano, porque quienes deveras sienten en su alma la caída que lleva el PRI, jamás se irían a Morena, pero si pueden irse al MC, claro que también es la critica muy fuerte que quienes se van del partido, los comparan cuando el barco se esta hundiendo, los primeros que salen son…… bueno los que no tienen la verdadera convicción de su partido son los primeros que se van, que también es muy cierto, y ya se había dicho, Alito Moreno es el peor dirigente nacional que ha tenido el tricolor, y cada día que dure en el cargo, más lo seguirá hundiendo, pasara a la historia como el presidente que sepulto lo que quedaba del tricolor, y no se molesten con quien escribe estas letras priistas, moléstense con sus dirigentes, con Alito Moreno y con quienes lo siguen apoyando a pesar de ver como esta desapareciendo de México lo que un día fue el único partido gobernante, no se les olvide que las facturas se pagan, y todo lo que han hecho mal como partido y lo hicieron como gobernantes, hoy la ciudadanía se los está cobrando, reitero, no veo como pueda ganar alguien mas las elecciones del 2024, cualquiera de las corcholatas que ya tenga elegido don AMLO, será el próximo presidente o presidenta de México, los aliados opositores cada día están más fregados, cada día están peor y con las desbandadas, no hay como puedan ganar una elección.

¿Qué pasará con Movimiento Ciudadano?, vamos a esperar a ver y escuchar los nombre que puedan surgir, y a lo mejor da una sorpresa, no creo que gane, pero una sorpresa la puede dar, ¿o no lo creen?.

En los términos locales, hay priistas que están trabajando, otros la verdad se hacen patos nadando de muertito, pero se pueden esperar buenos resultados en el 2024, pues al mismo gobernador del Estado le interesa tener fuerte su partido en su entidad, ganarlo, aunque la votación de Durango es nada en el país, pero si requiere de tener un congreso local a su lado, de su gente, y creo que lo puede conseguir, pero si los dirigentes tricolores siguen haciéndose que la virgen les habla, no quieran que la comunidad les responsa solo para ir a votar, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.