Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DRURANGO (OEM).- Al presidente municipal de Nuevo Ideal, Francisco Luis Gracia Márquez, le gusta pelear, le gusta exponer detalles que se manejarían políticamente en lo cortito, el alcalde nuevoidealense lo hace en público, ¿pero será esa una buena estrategia?.

Este viernes por mera casualidad nos tocó escuchar el mensaje público del alcalde de Nuevo Ideal Francisco Gracia, frente al gobernador del Estado Esteban Villegas, y lo primero que dijo, fue que la madrina de este municipio, la secretaria de obras públicas del Estado Ana Rosa Hernández, no los atendía, que la tenía olvidados, algo que le cayo como valde de agua fría a la arquitecto, pues ella podría esper todo, menos que la buscaran descreditar frente al jefe del Estado, y todavía no fue suficiente, al iniciar otro encuentro público, nuevamente le intento poner sal a la herida, hasta el mismo gobernador bromeando le quiso decir, ya párele no sea abusivo, pero esa manera de ser de este alcalde es normal, según dicen los pobladores así se comportan los seguidores de este alcalde, según ellos muy fieles a las doctrinas de descreditar o de poner en mal a quien se les ponga enfrena por ser ellos de Morena, no sabemos si deveras es cierto, pero la verdad como político, si es que es político, no tuco el tacto correcto, vamos, ni como caballero, ¿o no es cierto?.

Regresando a la región de los llanos, esta semana en las paginas de El Sol de Durango, así como en la pagina digital, le informamos lo que esta sucediendo en Velardeña, municipio de Cuencamé, donde Erik Pulido Favela, asegura y muestra videos de como la minera esta hostigando, maltratando y despidiendo a trabajadores tan solo porque reclaman su derechos laborales, pero lo peor de esto, es que el sindicato que existe ahí en esa mina, no hace nada por defender a los trabajadores agredidos, al contrario, los deja solos, porque sienten que la llegada de un nuevo sindicato los va a desbancar, pero no ven que dejando sola a la gente trabajadora, en lugar de fortalecer su imagen los destruye más, o ya de plano lo hacen con total conocimiento de causa para irse cuando la ley federal del trabajo designe o de autorización a un nuevo sindicato minero, por lo pronto seguiremos atentos a esta situación que viven los mineros, y esperemos que se tranquilicen, que se pongan a trabajar como debe de ser y que ganen lo que marca la ley y los acuerdos del contrato colectivo de trabajo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.