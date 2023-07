Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Los campesinos de la región de los llanos, como los del reto del estado, continúan con la fiel esperanza de que este año sí les pueda ir bien en la cosecha, algo que difícilmente pueden llegar a sentir en sus bolsillos, ¿o no es cierto?.

Año con año los amigos campesinos regresan a trabajar la tierra, viendo al cielo y esperando que las lluvias lleguen a tiempo, cuando se les concede que esas lluvias lleguen, que la cosecha sea buena, los gobiernos no pueden o de plano no hacen nada para que su producto valga lo que verdaderamente costo sacarlo de la tierra, si hay mucho frijol, en este caso por ser la región de los llanos el cultivo predominante, el precio se cae, si hay poco frijol, pues ni como sacar lo que se invirtió, pero de cualquier manera no dejamos de ver la corrupción, hace cinco años que el ahora gobierno federal aseguro que todas las prácticas de corrupción se terminarían, sería el gobierno donde no se toleraría la corrupción en sus funcionarios, pero no es así, no solo no han hecho nada por detener ese maldito cáncer de todos los gobiernos, sino que esta desatado entre los que están en las secretarias de Bienestar federal, si hablamos de los programas del campo, corrupción, se hablamos de los jóvenes construyendo el futuro, es de dar coraje como muchos empresarios se están viendo beneficiados con el recurso federal que debería de ser para apoyar a los jóvenes que quieren aprender un oficio, y sin embargo este programa lleno de corrupción beneficia a los empresarios y los jóvenes son tratados como esclavos que les paga el gobierno, y curiosamente nadie lo ve, nadie de los altos mandos de Bienestar lo ha detectado, ¿será eso cierto?.

Los llamados supervisores de ese programa federal de Bienestar, con toda la autorización de sus altos mandos se hacen de la vista gorda y aceptan esas acciones donde les dan de moche 500 pesos al mes por cada joven que metieron al programa, claro, sin que este joven acuda a aprender dicho oficio, el empresario se lleva la mayor parte y al joven le dan una propina, ¿Quién se benefició?, el empresario y el supervisor, en otras empresas ocupan a los jóvenes, trabajan mas de las ocho horas que marca el horario, y reciben al mes solo el sueldo que les da el programa, el empresario no desembolsa ni un peso pero tiene trabajadores, es decir que el dinero del gobierno federal esta ayudando al empresario, no al joven trabajador, pero esto tampoco nadie lo ve, los encargados de los programas de jóvenes construyendo el futuro y otros que están en la misma área, se hacen que no ven nada, que todo está bien, o simplemente siguiendo la línea del jefe, ellos tienen otros datos, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.

Productores llaneros recibieron asesoría técnica sobre producción para el bienestar

ÓSCAR MORALES SALINAS /corresponsal

GUADALUPE VICTORIA, Dgo. (OEM). -Convocados por la técnica social adscrita a la delegación federal de SADER en la Entidad, Berta Elizabeth Vargas, acudieron productores de cinco municipios de esta región llanera a la reunión de Acompañamiento Técnico del Programa Producción para el Bienestar (antes Procampo) efectuada en esta ciudad.

El acto fue presidido por el titular del programa mencionado, Víctor Manuel Llamas, quien estuvo acompañado en la mesa de honor por el responsable en el Estado del programa federal de Pensiones para Adultos de 65 y más, Ernesto Llanos, y de la directora municipal de Desarrollo Rural, Ana E. Galván.

Asistieron a la reunión decenas de destacados productores, hombres y mujeres, procedentes de comunidades de los siguientes municipios: Cuencamé, Poanas, Pánuco de Coronado, Canatlán y Guadalupe Victoria, quienes recibieron reconocimientos impresos de que han adquirido saberes productivos, que a la vez consiste en certificado de “dominio de competencia del equipo de la estrategia de acompañamiento técnico”.

El responsable del programa Producción para el Bienestar ocupó un mayor tiempo en su asesoría a los productores llaneros presentes, que incluyó descripción de problemas para ejecutar el citado programa y avances del mismo, asimismo, respuesta a una serie de diversas preguntas.

Entre otras informaciones, Víctor Manuel precisó que en la primera etapa de incorporación realizada en el período abarcado del 19 de junio al 9 de julio han quedado incorporados alrededor de 41 mil productores, confiándose que, en la segunda, específica para “rezagados” por diversas circunstancias, sean empadronados 6 mil más y que posiblemente la cantidad rebase a 50 mil.

Otro importante informe recibido por los productores llaneros fue en el sentido de que ya está autorizada la incorporación de predios nuevos al Programa Producción para el Bienestar, con el requisito principal de que los interesados no deben rebasar la propiedad de 20 hectáreas de temporal y cinco de riego, trámites que deben realizar en agosto próximo, añadiendo en la información relativa que quienes sean agregados al padrón como derechosos serán beneficiarios también en el suministro de cierta cantidad de fertilizante.

También hizo uso de la palabra el titular del Programa de Pensión para Adultos de 65 y más, quien reiteró que a contar de enero del 2023 el apoyo bimestral federal ascenderá a 6 mil pesos por persona y dio detalles y requisitos para poder ingresar y obtener apoyos derivados del Bienpesca.