Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Tener un nuevo reglamento de transito y vialidad en Guadalupe Victoria, no será nada fácil, pisaran muchos callos, habrá reclamos, y se necesitara mano dura del gobierno para que esto funcione, y funcione bien.

Este nuevo reglamento no era necesario, urgía, olía, apestaba a que era urgente, y no de ahora, de hace varios años, a varios alcaldes se les llego a proponer pero ninguno le quiso entrar, porque no es un tema sencillo, puede haber resentimientos políticos que se cobren en las urnas, y en esos temas los político nunca le quisieron entrar, y en este caso se le debe de reconocer al alcalde David Ramos, se metió y sin duda alguna que al hacerlo sabe y asume el posible costo político que tenga, y claro que los adversarios políticos aprovecharán el momento para sacar raja, o tratar de sacar raja política, pero si se debe de reconocer que si queremos que Guadalupe Victoria sea una verdadera ciudad, se necesitaba este nuevo reglamento, claro que ahora lo difícil es aplicarlo, empezando con la falta de trato, conocimiento y habilidad de algunos agentes de vialidad, que tienen años y se han quedado con las mismas prácticas, con las mismas costumbres y ahora deberán de hacerlas a un lado,

¿Podrán tener un buen equipo de agentes de vialidad?, esa es la pregunta que se hace la ciudadanía, y es la petición de exigencia que le piden al alcalde, si hay un reglamento de vialidad nuevo, que los agentes de tránsito tengan la capacidad de aplicarlo, mínimo que ellos mismos como agentes conozcan de sus derechos y responsabilidades, que no salgan corriendo del centro del mercado municipal cuando se hace el embotellamiento, porque aseguran los mismos comerciantes entrevistados, que eso hacen, cuando ven que se esta poniendo feo el trafico y que tienen que actuar, despistadamente se desaparecen del centro de la ciudad dejando el caos vial, nuevo reglamento, nuevas formas de actuar, hay un mes de concientización para que todos conozcamos las nuevas reglas, para que después no se anden quejando, ¿o no es cierto?, y ese mes de concientización inicio este lunes 10 de junio del 2023, ya estaremos viendo como se comporta la ciudadanía, y los mismos agentes de tránsito.

Del tema del nuevo instituto municipal de la vivienda que puso en marcha el alcalde David Ramos el pasado fin de semana, hablamos en la próxima columna, porque tiene cosas buenas, muy buenas, pero también salen las criticas fuertes, los reclamos ciudadanos o de gente cercana a otros partidos políticos diferentes a los del gobierno, veremos qué tanta razón tiene en reclamar, y como se comporta dicho instituto. Hasta la próxima.