Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- El municipio de Peñón Blanco, es uno de los municipios que de plano se pudiera decir que esta completamente olvidado de la mano del creador del universo, con un gobierno malísimo y sin energía eléctrica, mal para esa gente tan noble y buena.

Este miércoles que el noble Grillo realizo un recorrido por ese bonito municipio de Peñón Blanco, escucho de algunas personas lo que jamás llego pensar que escucharía, decir que ya hubo quien superara el gobierno de la maestra Ercilia Rodarte, vamos, dicen que ya le quitaron ese primer lugar que tenia aquel gobierno que paso a la historia por su manera de trabajar, ahora quien tiene el primer lugar de un pésimo gobierno municipal, es la maestra Rita Lozano, y que eso lo diga la misma ciudadanía que en su momento trabajaron por la causa, que lucharon por hacerla ganar, la verdad esta muy canijo, es triste recorrer las calles de su cabecera municipal y ver el tiradero de basura en las esquinas, un pueblo sucio, descuidado completamente, algo que no se había visto, porque dentro de los problemas que cada gobierno ha tenido, mínimo atendían los servicios públicos, ahora con esa situación que tiene la alcaldesa con los trabajadores municipales, quien está pagando el mal gobierno, es la misma ciudadanía, ¿Qué no tiene dinero para aumentar sueldos o comprar un camión de la basura?, es cierto, los gobiernos están casi amarrados de las manos en el tema de los recursos económicos, pero hemos visto gobiernos en peor situación que la de Peñón Blanco, y salen adelante, pero aquí en la actual administración municipal, se ve que falta voluntad, falta oficio político, falta dejarse asesorar por quien le sabe al tema, ahora el querer voltear la pelota y tratar de culpar a los trabajadores de lo que se vive, no es cierto ni es correcto, los trabajadores solo están exigiendo lo que es justo, tanto en salarios como en seguridad personal, hace unos dais que el Grillo vio como andaban recolectando la basura en una traíla, uno o dos de los trabajadores arriba de la basura con el vehículo caminando, una descuido, un desequilibrio y caen esos trabajadores de la traíla, Dios guarde la hora porque si no pierden la vida por el golpe, secuelas si les quedan, y en ese momento se van a dar cuenta que le sale mas caro un accidente que hacer la lucha de tener algo que brinde mejor servicio con mayor seguridad a los trabajadores, pobre Peñón Blanco, pobre de su gente con un gobierno de oídos sordos, de poca voluntad para resolver la problemática.

Del mismo tema de los trabajadores municipales que están en huelga y reclamando sus derechos en Peñón Blanco, nos ha preguntado la ciudadanía, ¿Qué pasa con los regidores?, hasta el momento sabemos que hay cinco regidores que han estado apoyando los reclamos justos de los trabajadores, del partido de Morena son Elías Bustamante, Rosendo Palomares Reyes y María Elvira Morales Luna, de Movimiento Ciudadano esta Cristina Guadalupe Uribe, y la priista, señora Verónica Ochoa, quienes según lo expresado por la ciudadanía, van a tener que endurecer su postura ante la alcaldesa o ante la instancia correspondiente, no pueden permitir que Peñón Blanco este viendo esta situación, la gente, las familias de este municipio no merecen un gobierno así, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.