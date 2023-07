Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -La noche de este pasado sábado 15 de julio, termino la huelga de los trabajadores municipales de Peñón Blanco, todo hace suponer que lograron llegar a acuerdos con la alcaldesa Rita Lozano, ya solo falta que los cumpla, ¿o no es cierto?.

Contrario a lo que usted y muchos pudiéramos llegar a pensar amigo lector, en el municipio de Peñón Blanco, en su cabecera, dialoga uno con la ciudadanía y en lugar de estar molestos y maldiciendo a los trabajadores por la huelga o la toma de la presidencia municipal, la ciudadanía los apoyo, reconoce el pueblo de Peñón Blanco que su reclamo es muy justo, y este Grillo recorrido algunas calles y tenemos fotografías de los montones de basura en las esquinas, calles muy sucias, y con ello esperábamos que los vecinos dijeran cosas en contra de los trabajadores, pero no fue así, al entrevistar a esos vecinos, coincidían en decir que les parecía bien que estuvieran las calles llenas de basura, a ver si así se daba cuenta la presidenta municipal de la importancia que tienen esos trabajadores a los que por ser los trabajos mas feos o sucios, nadie les da importancia, y resulta que son ellos, los mas despreciados, los que hacen que sus calles luzcan limpias, bonitas, pero la única persona que no alcanza a ver esto, es la presidenta municipal Rita Lozano, lamentablemente, reitero, estos comentarios no son de quien escribe, son de la ciudadanía que así lo externo, vamos, la toma de la presidencia no solo fue por los trabajadores con su presencia, fue también de alguna manera, un manotazo en la mesa del pueblo, de la ciudadanía, buscando y esperando que la maestra Rita Lozano, aderece el camino, que vea que la estrategia que trae no es la correcta, que si alguien la está asesorando, la está asesorando muy mal, aun puede, esto si quiere retomar el buen camino, la verdad que la toma por dos veces de la presidencia municipal no era necesaria, se ocupa solo de hacer buena política, de dialogar, de escuchar y buscar equilibrios, ¿que no hay dinero suficiente?, se entiende, pero si no hay dinero, y además se cierran a escuchar, se montan en su macho de que mandar a la hingada a todo mundo nada mas por que son autoridad, están mal, así no se hace un buen gobierno, y hasta la fecha el pueblo de Peñón Blanco ha tenido muy malas experiencias con las dos mujeres que lo han gobernado, la maestra Ercilia Rodarte ya es parte de la historia, como una mala, muy mala administración municipal, la maestra Rita Lozano va por el mismo camino, pero ella un tiene la oportunidad de retomar el camino y salir bien en los dos años que le quedan de gobierno, ojala y cambien las cosas para bien de Peñón Blanco, la verdad su hermosa gente, su pueblo que es noble y trabajador, no merece este tipo de tratos y malos gobiernos, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.