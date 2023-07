Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Dicen que el hombre vale por su palabra, pero debería de ser que, “el ser humano valga por su palabra”, si hay inclusión, si hay igualdad de género, debería de ser igual, que todo ser humano valga por su palabra, ¿o no es cierto?

Porque decimos lo anterior, sencillo, en el bonito municipio de Peñón Blanco los trabajadores sindicalizados del municipio, haciendo un reclamo muy justo, cerraron la Presidencia Municipal, duraron varios días cuidando el edificio día y noche, el sábado 15 de julio la alcaldesa Rita Lozano Reyes empeñó su palabra de que habría acuerdos, con la condición de que ya dejaran libre la Presidencia Municipal, los trabajadores y sus abogados aceptaron la “palabra” de la presidenta municipal y acordaron firmar dichos acuerdos el siguiente lunes 17 de julio ante las autoridades competente en el ramo, pues de entrada llego dos horas 45 minutos mas tarde de lo acordado, y al llegar salió con que "dijo mi mamá que siempre no" aceptaba los acuerdos, llevo otro trato que por supuesto no era el acordado, vamos, no respeto su propia palabra, de ahí que dice la gente de Peñón Blanco, no debería de ser el hombre vale por su palabra, debería de ser, el ser humano vale por su palabra.

Porque la alcaldesa independientemente de ser hombre o mujer, es una autoridad que mínimo debería tener seriedad con su acuerdos, con sus tratos, pues como que siempre no, la verdad es muy triste lo que pasa en Peñón Blanco, y no crea usted que solo con los trabajadores, la ciudadanía exige resultaos, exige que se cumplan los compromisos, y le dejo uno nada más, ella siendo candidata se comprometió a tener un muy buen servicio de salud, independientemente de lo que pudiera hacer la secretaria de salud, ese era su principal compromisos, tener médicos pagados por el municipio, enfermeras y medicamento, ahora sale la alcaldesa que el gobierno del Estado no esta cumpliendo, y puede tener razón, pero los compromisos que hizo ella, en lo personal, no son del Estado, son de ella como presidenta municipal, pero ahora muy tranquilamente puede decir que siempre no, y esa con mucho respeto, no debe de ser una postura de una autoridad municipal, ¿o no es cierto?.

Nos dicen habitantes de la tierra de los 21 generales, que el tema de las ferias en Cuencamé esta desangelado, que la cartelera que presentó la autoridad municipal se fue abajo por mucho en comparación de los años anteriores, que la autoridad municipal de Cuencamé regresó a la fiesta de pueblo, que se le quitó el toque que tenía y con lo que se le consideraba una de las mejores ferias de la región o del estado, y tienen razón, pero esa es la manera de hacer las cosas de este gobierno de Morena, y no solo en el tema de las ferias, si se dan cuenta en todo el municipio no hay obras, no hay acciones de gobierno que vengan a beneficiar a la ciudadanía, el primer año de gobierno municipal, porque ya prácticamente se terminó, no hicieron nada, y en los siguientes menos.

Son años electorales que cierran muchas puertas y si le agregamos que para noviembre o diciembre, según dicen los expertos, saldrán los laudos a favor de los extrabajadores municipal, aproximadamente 300, donde le quitaran millones de pesos al erario, y con esto menos harán algo, triste ver que la ciudadanía se equivocó en la elección de 2022, y ahora pagan las consecuencias, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.