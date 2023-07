Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Lo que esta sucediendo en la región de los llanos, concretamente en la comunidad de Cuauhtémoc, en el municipio de Cuencamé, le da la razón a la ciudadanía que ve como el gobierno de Elizabeth Sotelo está actuando de manera equivocada, se le está saliendo de control, ¿o no es cierto?.

Los videos que se subieron a las redes sociales del enfrentamiento que tuvo la señora Sotelo con las mujeres de Cuauhtémoc, son fuertes, porque ya le faltaron la respeto a la autoridad, pero también la autoridad duro cuatro meses sin atender el problema del agua potable, las familias de esta comunidad tienen toda la razón en levantar la voz, en gritar y defender su derecho a tener agua en sus hogares, claro que la señora saco un video en redes donde dice que los culpables son los manifestantes, que agua si tienen, lo que buscan es agredir, golpetear, y la verdad creemos que el fuego no se apaga con leña, como que en lugar de tranquilizar las cosas como primera autoridad, las enciende más, a no ser que este ya utilizando la estrategia de su líder nacional, dividir, enfrentar la pueblo con el pueblo, porque al fin del día, todos los pobladores de Cuauhtémoc seguirán viviendo ahí, y no es bueno que estén enfrentados, los que de una u otra manera apoyan a la alcaldesa Liz Sotelo, se enfrentan con quienes se atreven a manifestarse y reclamar su derecho, y eso no es bueno, por donde quiera que lo vean, ¿o no es cierto?.

Otros pobladores que tenían grandes esperanzas de solucionar su problema, son los de Pánuco de Coronado, se organizaron, gastaron y viajaron a San Juan del Rio con la intención de ver al presiente de la república y plantearle su problemática, pero o sorpresa, las fuerzas federales que antes conocíamos como el Estado mayor presidencial que dicen ya no existe, pero si existe con otro nombre, cerro los accesos, no permitieron que la gente llegara, quieren culpar a la gente del gobernador, pero no es así, cuando viene un mandatario federal, los encargados de decir como se hacen las cosas, quien entre y quien no, es la gente del gobierno federal, sabemos que si lograron entregarle a alguien una carta exponiendo su problema, pero no será lo mismo que lograr ver de frente al presidente, así que ni modo amigos de Pánuco, van a tener que seguir lucha do contra un fantasma, porque los de la mina no dan la cara, al parecer son intocables, ninguna autoridad los ha hecho que se acerquen a dialogar, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.