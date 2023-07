Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- De las cosas mas tristes que podemos ver como ciudadanos, es que peleen, que se agarren a golpes entre vecinos de una misma comunidad, y esto causando por temas deliticos, ¿o no es cierto?.

Lo que ha estado sucediendo en la comunidad de Cuauhtémoc, del municipio de Cuencamé, y que en este medio de comunicación lo hemos estado comentando e informando oportunamente, ha llegado hasta al grado de pleitos entre los mismos vecinos de la comunidad, unos que reclamaron con todo su derecho, que no tenían agua, y otros, dicen son trabajadores o familiares de personas que trabajan en el municipio, ellos para defender o tratar de desvirtuar lo que estaba sucediendo en esta comunidad, pero ver en video, porque hasta este noble Grillo llego el video, de como mujeres se agarran de los cabellos a media calle, una de las mujeres con un bat de beisbol dispuesta a todo, la verdad es triste, ellos son y seguirán siendo vecinos de esa población, la alcaldesa Elizabeth Sotelo o la administración pública municipal que preside, se van cuando termine su mandato, pero ellos, el pueblo, seguirán ahí, seguirán siendo vecinos, seguirán viéndose continuamente, pero esa división, esa manera de enfrentar a la ciudadanía, de chairos contra fifís, que es una verdadera hingadera, no debería de llegar a estas poblaciones, no debería de estar en México, pero tal parece que de eso se trata, de dividir, de enfrentar los conservadores contra los seguidores de la 4T, no amigos, todos somos mexicanos, con diferentes formas de pensar, de actuar, pero todos somos vecinos del mismo lugar, no deberían o deberíamos de caer en estas acciones, reitero, ver el video de lo que sucedió en Cuauhtémoc, donde se pelean mujeres contra mujeres, una de ellas con un bat de beisbol en la mano, que si le da alguna de las mujeres que estaban ahí, la anda matando, la verdad no se deberían de ver, si de por si los pleitos no son buenos ni ganados, ver a las mujeres estirándose de los cabellos menos, amigos de Cuauhtémoc, ojala y regrese la calma, ojala y no se den mas provocaciones entre grupos políticos, porque aunque lo quieran negar, esto es político, enfrentar a los seguidores de Morena contra los que no están de acuerdo, eso no debe ni debería de ser jamás, ¿o no es cierto?, total el reclamo hecho en Durango era muy justo, cuatro mese sin agua, no se vale, sea quien sea el culpable, el reclamo estuvo bien hecho, y que bueno que ya se solucionó su problema de falta de vital líquido. Hasta la próxima.