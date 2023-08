Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- El municipio de Peñón Blanco esta cayendo en la ingobernabilidad, es urgente que la secretaria general de gobierno, y los mismos regidores y sindico de ese municipio, hagan algo al respecto, así lo dijo Carmelo Fernández el diputado.

Nuevamente toamos el tema de Peñón Blanco, porque lamentablemente no han logrado solucionar el problema, los trabajadores con el derecho que les asiste y les da la constitución política mexicana, están en una paro de labores o de brazos caídos, reclamando un derecho que es muy justo, salario digno, o mínimo, que les paguen el salario mínimo que marca la ley del trabajador mexicano, la alcaldesa Rita Lozano, dice que no hay dinero para hacer esos incrementos en los salarios, bueno, no se lo ha dicho a este periódico, porque en variaos ocasiones le hemos mandado decir o pedir una entrevista para que la comunidad pueda saber lo que dice la alcaldesa al respecto de este problema, pero no ha querido darnos dicha entrevista, pero sabemos que donde ha platicado ha dicho que no tiene dinero ni forma de hacer aumentos, como que la señora presidenta le apuesta al cansancio de los trabajadores para que se retiren de la presidencia sin reclamar nada, e incluso que puedan ser despedidos de sus trabajos sin pagarles nada, no creemos que pase eso, pero lo que si vemos, es ya un cansancio muy marcado en la sociedad, gentes que por necesidad han ido a Peñón Blanco a tramitar algunas cosa a la presidencia, no lo pueden hacer, por este paro de labores.

La misma comunidad de Peñón Blanco ya está dividida, unos a favor de que los trabajadores exijan sus derechos, y otros a favor que la presidenta no les de aumentos, vamos, nadie esta ganando con este pleito, el único perdedor es el pueblo que confió en la maestra Rita Lozano Reyes, ¿los regidores y sindico?, pues sabemos que la mayoría de los regidores apoyan a los trabajadores que están en paro laboral, por una simple y sencilla razón, no reclaman mas que lo justo, como puede ser posible que en pleno año 2023 y un trabador municipal gane 80 o 90 pesos diarios, con eso no vive una familia, se esta violando la ley, vamos, la autoridad municipal está violando la ley, si mal no me equivoco, cuando tomo protesta la autoridad municipal, juro hacer valer la ley y lo de que ella emane, y por ley los trabajadores deben de ganar por lo menos, un salario mínimo, deben de tener seguridad en su trabajo, y su patrón, en este caso la presidenta municipal y el cabildo en pleno, deben de garantizar que su salario este seguro, como que sea seguro su trabajo, ¿o no es cierto?, cuando el diputado local Carmelo Fernández dice que ya hay ingobernabilidad en Peñón Blanco, no está exagerando, si no puede la alcaldesa dialogar, solucionar este problema que es interno, con los mismo trabajadores, ¿Qué se puede esperar si llega a tener problemas mucho mas grandes?, tristemente tiene razón diputado, si no se hace algo pronto, la ingobernabilidad se apoderada de Peñón Blando, y es responsabilidad de los regidores y sindico restablecer el orden, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.