Grilla llanera

REGIÓN LLANOS DE DURANGO (OEM).- Lo que nunca antes habían visto lo vieron este jueves en la Presidencia Municipal de Nazas, llegó la Fiscalía Anticorrupción y tomó las oficinas de la Presidencia, buscando información de supuestos malos manejos financieros que se han hecho en esa administración pública con alcaldesa de Morena.

Las primeras versiones que corrieron como pólvora era que los elementos de la Fiscalía, así como de la Policía Investigadora de Delitos, iban a detener a la alcaldesa Diana González Torres, y decían que ya había salido huyendo del municipio para evitar la detención, pero ya más tarde se supo que no era así, llegaron sí de manera sorpresiva y tomaron las oficinas, la misma alcaldesa militante del partido de Morena los atendió y facilitó toda la información que le solicitaron, hay una investigación en proceso pero aún no se sabe qué va a pasar y qué era lo que andaban buscando, pero se sabe que quien denunció y causó dicha acción de la Fiscalía presentó muchas pruebas desde adentro de la administración, malos manejos, o hasta se puede decir que inexperiencia al manejar el dinero de la administración pública.

Este noble, pero sobre todo inofensivo Grillo, ya les había comentado que la alcaldesa estaba cometiendo delitos al momento de durar mucho tiempo sin nombrar tesorero y secretario del Ayuntamiento, ella era la que manejaba el dinero como si fuera de su negocio, y no es así, en las administraciones hay leyes, reglas y formas de hacerlo, si no lo haces como está marcado, caes en una falta o hasta se puede considerar un delito, un desvió de recursos, no sabemos cómo salga de la investigación la presidenta municipal Diana González y su gente, ya lo darán a conocer, pero por lo pronto nos damos cuenta que en cualquier administración municipal puede caer la voladora de la Fiscalía Anticorrupción, y si hay malos manejos, pueden ir a parar hasta la cárcel, como les ha pasado a varios funcionarios de dependencias del gobierno del Estado, pero también es cierto que para que esto suceda tiene que haber una denuncia fundamentada, como pasó en Nazas, si no hubiera las suficientes pruebas ni caso hubieran hecho, pero vieron algo que se podría comprobar y cayeron, y quienes se estaban sobando las manos diciendo que ya iban a quitar a la presidenta municipal porque salió malita, malita, malita, muy malita, lo peorcito que le ha tocado a Nazas.

Aún no canten victoria, no ha sido destituida, sigue siendo la presidenta municipal, y si pasa lo que ha pasado en muchos municipios durante años, si hay arreglo político, no la van a mover de su cargo, y seguirá, a lo mejor ya controlada más tranquila y haciendo un poco mejor las cosas, pero eso no lo sabemos, por lo pronto, a espera que informe la fiscalía, si es que lo hace, casi siempre dicen que es una investigación que requiere de total secrecía y no informan nada, pero ya veremos qué pasa, lo que si hay que decirle al resto de los alcaldes de Durango, pongan en practica el viejo dicho, “cuando vean las barbas de tu vecino cortar, pongan las suyas a remojar”, ya ven que les puede caer la voladora, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.