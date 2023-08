Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -En este mes de agosto deberemos de estar escuchando o conociendo los primeros informes de gobierno de los municipios de Durango, usted amigo lector, cómo considera a su gobierno municipal, ¿bueno, malo o reprobado?.

Cada quien en su propio municipio hablara o considerara como ven a estos gobiernos, que déjele les digo, ya llevan un año y hay algunos que no tienen aun definido un rumbo, una brújula, que de plano no supieron a que llegaron a la administración pública municipal, hay otros que se la han pasado de venganza en venganza por cuestiones políticas y ya desperdiciaron un año, y en los dos que siguen muy poco lograran, porque el 2024 hay elecciones, y todo se politiza, se cierran muchas puetas de gestión, en el 2025 ya se viene el cambio de los presidentes municipales y ya se hingo, ya no se hizo nada, así que amigo lector, del municipio que sea en el estado de Durango, ¿Cómo considera que le fue con las autoridades locales actuales?, reitero, hay acaldes que todavía no saben a qué llegaron, hay alcaldes que ha estas alturas están como el gobierno federal, culpando a los que se fueron, a los que les dejaron el cargo, que si deudas, que si eran del PRI, del PAN o de Morena, del partido que sean, ahorita se quejan de como les dejaron y ya perdieron un valiosísimo año de gobierno.

Por ejemplo a la alcaldesa de Nazas, Diana Berenice González Torres, a pocos días de su primer informe de gobierno, le cayó la fiscalía anticorrupción del Estado de Durango y le tomo la presidencia para investigar posibles desvíos o mal uso de recursos públicos, esa no es buena señal, a la alcaldesa de Cuencamé, su primera y más gritada promesa de campaña fue la del agua potable, ha sido su peor desafío, no ha podido con ella, todavía este día domingo seis de agosto, muchas colonias estaban sin agua potable, les mandaron unas pipas pero son insuficientes, vamos, la peor historia en la falta de agua, la está haciendo Elizabeth Sotelo, y si faltaba algo más, recordemos que los ciudadanos libres y democráticamente con su derechos a salvo de la comunidad de Cuauhtémoc, se manifestaron en las céntricas calles de la capital del Estado, por la falta de agua, unas mujeres encararon a la alcaldesa y con palabras fuertes, tonos muy subidos, le reclamaron por tenerlas cuatro meses sin agua, provocaron un pleito entre mujeres que estuvo a punto de tener desenlaces muy graves, vamos, a estos gobiernos no les ha ido nada bien, o si no lo creen, vean como esta Pánuco de Coronado, Vicente Guerrero, por solo mencionar algunos, pero mejor en otra columna hablamos de otros municipios que andan casi igual, ¿o no es cierto?, hasta la próxima.