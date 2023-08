Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Silvia Rangel Orona, presidenta municipal de Simón Bolívar, se encuentra dentro de las mejores administraciones municipales, esto a punto de llegar al primer año de gobierno.

Este noble e inofensivo insecto, tiene ya muchos años caminado por los municipios de la región, en algunas partes del Estado vamos menos, pero en la región si vamos más seguido, y el municipio de General Simón Bolívar, es uno de los que llegaba uno y no les ves cambios, pasan y pasan los años y continua igual, y la verdad que no se requiere de mucho para que se note la mano de alguien con visión, con ganas de ver cambiar su tierra, llegar ahorita a la cabecera de Simón Bolívar, da gusto, ver sus camellones pintados, las calles limpias, un monumento del general en la entrada, frente a la escuela Amado Nervo, que ahora si se nota que ahí está, impío, cuidado, se ven las obras y las acciones que anda realizando Silvia Rangel, vamos, esta demostrando que ya le sabe como mover las pocas finanzas que tiene ese municipio, ahorita anda con un pan de recuperación de espacios públicos, canchas, jardines, placitas, y créanme que se ve el cambio, porque las obras ya esta ahí, solo faltaba que se dieran cuenta que también se les tiene que dar mantenimiento, que la limpieza en las calles hace la diferencia, va bien la alcaldesa en su primer año de gobierno, ojala y así continue, porque municipios como Bolívar, merecen tener mejores condiciones de vida, ¿o no es cierto?, felicidades licenciada Silvia Rangel, y no se raje, aun que las finanzas no estén bien, se puede hacer mucho con voluntad y compromiso.

Los maldosos de Guadalupe Victoria, dicen que se notó muchísimo cuando el alcalde David Ramos Zepeda, tomo unos días de descanso, porque déjeme le recuerdo que en la administración pública del hermoso municipio de Guadalupe Victoria, ya no se cierra la presidencia municipal en temporadas vacacionales, se acomodan y todos los dais, de lunes a viernes está abierto en horario normal, de nueve de la mañana a tres de la tarde, y la primer semana que todos los gobiernos estaban de vacaciones, en Victoria tenían muchísimo movimiento, pero la siguiente semana la presidencia siguió abierta de manera normal, pero el alcalde si agarro unos días de descanso, que es muy normal y merecido, pero los que nada más están viendo lo que sucede, de volada dijeron que se notó que el chaparrito del alcalde no estaba, pareciera que los funcionarios municipales no jalan si no esta el jefe, y eso no debería de ser, la administración debería de seguir caminando normalita, pero no es así; servidos con su comentario amigos de la bella perla llanera que se percataron de este detalle.

Para quienes preguntan sobre el tema de Peñón Blanco, solo les decimos que siguen igual, no hay acuerdos y la presidencia sigue cerrada, ya viene el primer informe de gobierno de la maestra Rita Lozano, y será muy interesante saber cómo será su informe, e incluso si los manifestantes con todo el derecho que les da la constitución, se vayan a manifestar en dicho informe, vamos a estar al pendiente, y créame amigo lector, que este Grillo hace votos porque ya pronto resuelvan esos problemas con los trabajadores, ya es mucho, ojala en alguna de las dos partes llegue la cordura, el entendimiento y pongan fin a este paro laboral. Hasta la próxima.