Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Dicen que el karma es canijo, eso dicen, este noble Grillo solo comenta lo que se escucha, pero dicen que el karma alcanzó a la alcaldesa de Cuencamé, Elizabeth Sotelo, dicen.

Lo anterior lo señala la gente del bonito municipio de Cuencamé, porque la ahora alcaldesa Elizabeth Sotelo Ochoa, hace una año fincó su campaña electoral en golpetear a la administración municipal presidida por Luly Martínez por la falta de agua potable en la comunidad, en cualquier parte que hacia campaña resaltaba el problema del agua, asegurando que en su administración no volverían a tener ese problema, porque ningún autoridad había hecho las cosas bien, y ella les iba a enseñar como se atendía el grave problema de la falta de agua, pues dicen que le llego el karma, el peor problema y no se le ve solución por ningún lado.

Es la falta de agua, vamos, en las pasadas fiestas del señor de Mapimí, los visitantes se quejaron amargamente de una ciudad sucia, montones de basura por todos lados, y sin agua para las necesidades mas básicas, vamos, quien acudió a tratar de disfrutar de esta fiesta, o a trabajar, se fue con una amarga experiencia por haber tenido que andar entre la basura, pésimo servicio de limpieza y recolección de basura, y sin agua ni para los sanitarios, y ya pasada la feria, cientos de familias no tienen agua ni para lavarse las manos, y no es porque las bombas estén quemadas o no tengan luz, lo mas grave es que se dice que los pozos ya s agotaron, y eso no lo resuelven con discursos bonitos ni con echarle la culpa a las administraciones pasadas, su principal promesa de campaña fue tenerle agua a su pueblo, y no lo ha podido cumplir, esto a casi una año de gobierno municipal ahora si que Cuencamé, mal y de malas, y el problema de la falta de agua es muy, pero muy grave.

Al estar escribiendo esta columnilla, nos llego la triste noticia que acababa de terminar su misión en este mundo un gran líder de los ganaderos, no solo de Guadalupe Victoria, sino del Estado, quien también fue ejemplo de cómo se dirigía una Asociación a nivel Nacional, durante muchos años estuvo considerado como de los tres dirigentes ganaderos mas importantes a nivel nacional, porque supo llevar a una asociación ganadera de cero, a una de las mejores en Durango, pero no solo en ese ámbito fue reconocido, también como líder de obras tan importantes como la construcción del templo de San Pedro en el barrio de la Hacienda de Guadalupe Victoria, podemos mencionar infinidad de actividades que realizo en pro de tener un mejor municipio, hoy lamenta mucho este noble e inofensivo insecto, la partida de una persona que me permitió ser su amigo, con quien tuve la oportunidad de tener largas platicas, escucharnos mutuamente con nuestros respectivos problemas, hoy solo se adelanta en el camino un gran líder, Don Lucio Ayala González, descanse en Paz querido amigo. Hasta la próxima.