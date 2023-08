Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Nos informan que Durango es uno de los estados de la República más seguros, y claro que al ver las noticias nacionales de como andan en otros lados, vemos que es cierto, y que bueno, pero, ¿cómo anda la robadera por sus pueblos?.

En Guadalupe Victoria, la tierra mas hermosa del estado, la verdad es que la cosa está muy delicada, en cada barrio, colonia o zona de la ciudad, y por supuesto en las comunidades, se escucha el clamor de la ciudadanía, la ola de robos esta imparable, entran a las casas, roban y no se sabe quien o quienes fueron, los intentos de abrir vehículos que se quedan en la calle porque no cuentan con una cochera o espacio para guardarlos, son víctimas de estos amantes de lo ajeno.

Vamos, se nos ha informado que se han visto personas en la madruga caminando con un garrafón en la mano, y uno pensará que se quedaron sin gasolina, pues no, se dice que buscan lugares con poca luz, vehículos que estén estacionados y le hacen la lucha de robarles la gasolina, sacarle la gasolina de los tanques de los automóviles, ya varias personas han salido en las mañanas y al momento de encender su automóvil, ya no traen gasolina, se las robaron, otros les dieron el clásico cristalazo, y si logran cometer su fechoría, les roban todo lo que pueden empezando desde el estéreo, bocinas y lo que se encuentren, pero lo peor, es que han comentado que han acudido a poner la denuncia a la agencia del Ministerio Público, y reciben un trato muy malo, que de plano prefieren que se pierda lo robado pero no tener que aguantar el trato desposta del agente del Ministerio Público, además dicen, si logran interponer la demanda, no van a resolver nada, todo queda en el cajón del olvido.

Así que el problema es grave, pero no crea usted amigo lector que solo Guadalupe Victoria está en este tema, casi todos los municipios del estado están igual, afortunadamente no tenemos acontecimiento de sangre como en otros estados de la República, pero sí muchos robos en casa habitación, cristalazos y demás acciones que se pueden considerar pequeñas, pero para los afectados son golpes muy fuertes y molestos, ¿o no es cierto?.

En el mismo tema de la seguridad, en Guadalupe Victoria tenemos un nuevo reglamento de tránsito y vialidad, donde se dice que se busca tener una mejor ciudad, un mejor control, pero hasta el momento no se ha visto un resultado, siguen decenas de jovencitos en las motocicletas a toda velocidad sin casco y por lógica poniendo en peligro a otras personas, ya no solo a los que conducen los caballos de acero, sino a todo mundo, y esto se ve mucho más en las colonias como la ejidal o la Isidro “D” Flores, vamos, en las comunidades, en Calixto Contreras dicen que ya no encuentran la formula para que se ponga orden con estos jóvenes desatados en las motocicletas, ojala pronto veamos estos resultados, porque urgen, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.