Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Dicen que algunos gobernantes emanados del partido político de Morena son tercos, y se pasan los acuerdos o hasta las leyes por debajo del arco del triunfo o por debajito de donde el pantalón hace la cruz, ¿o no es cierto?.

Hace unos días en una reunión que sostuvieron habitantes del municipio de Pánuco de Coronado con el alcalde morenista Rogelio Flores Guerrero, le exigieron que sacara del gobierno a una persona, hasta estuvieron presentes los regidores, hicieron el protocolo y lo sometieron a votación, sale fulanito de la administración, hasta lo festejaron porque creen ellos que es lo mejor, pero resulta que dicha persona continua en la nómina, es más hasta les agradeció a los manifestantes porque ahora le pagan más, le dan viáticos y otras prestaciones que antes no tenia, y se da el lujo de ser el representante de la alcalde en algunos lugares donde no puede ir el presidente, o sea que los acuerdos se los pasan por donde ya dijimos, ¿o no es cierto?.

En el municipio de Nazas, el día 18 de mayo del presente año, la mayoría de los regidores decidieron quitar de su cargo a la entonces secretaria del Ayuntamiento en sesión oficial de Cabildo, la alcaldesa Diana Gonzales la quería dejar a la fuerza sino de secretaria del ayuntamiento, como su secretaria particular, pues no se lo permitieron, la obligaron a que saliera, pues también les manda un afectuoso saludo a los regidores que votaron por sacarla de ese puesto, porque sigue estando en la nómina, cuando menos hasta el pasado 15 de julio, seguía cobrando un salario ya libre de polvo y paja de nueve mil pesos quincenales, y si ya no desempeña ningún cargo, entonces es aviadora, o está en otras responsabilidades pero con ese sueldo, o sea que también la alcaldesa de Nazas, se pasa los acuerdos de cabildo por donde ya dijimos, ¿o no es cierto?.

A quien tenemos que reconocerle que se está fajando como lo deberían de hacerlo todos los lideres sindicalistas, es al ahora diputado local Ricardo Pacheco Rodríguez, dirigente estatal de la CTM, pues el tema de los trabajadores sindicalizados de Peñón Blanco, personalmente lo defiende, acude a las audiencias y es quien litiga frente al juez y debate con la alcaldesa Rita Lozano, vamos, el pleito por el lado legal ya lo tienen ganado los trabajadores, la alcaldesa probablemente por que no tenga el dinero para pagar esos sueldos, lo está haciendo largo, pero no hay manera que pierdan los trabajadores, porque es la ley, nadie debe ganar menos del salario mínimo estipulado en la constitución de nuestro país, así de sencillo, y si es un caso que está defendiendo de manera personal el líder estatal de la CTM, serian una hingadera que lo perdiera, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.