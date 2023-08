Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- La empresa de clase mundial llamada Comisión Federal de Electricidad (CFE), está ya en un grave problema de pésimos servicios, ya no encuentra uno quien no se queje, cuando menos en la región de los llanos, mal y empeorando ¿o no es cierto?.

Los amigos de la región de Peñón Blanco y Poanas ya ni dicen nada, solo se agachan y se prepararan cada vez que hace aire, se nubla, llueve o sale el sol, por todo se quedan sin luz, y los de la empresa de clases mundial ni maíz que arreglan, que también es cierto, ya los sistemas que tienen son obsoletos, viejos, tendría que haber una inversión millonaria para renovar equipos, tener el sistema de energía que presumen es de clase mundial, porque para cobrar si son muy buenos, y usted como ciudadano nunca les va a ganar un pleito de altos cobros.

Y si hablamos de altos cobros, en la comunidad de Ignacio Allende de Guadalupe Victoria más de 300 familias se acervaron las autoridades locales para buscar como defenderse, sin decir agua va, los recibos subieron hasta en un 300 por ciento, y reitero, si van y piden explicaciones nada más le dicen que tiene que pagar o le cortan, y si lo hacen, ya con la necesidad y haciendo corajes van y pagan, y la empresa sigue agarrando millones y millones de pesos, teniendo el peor servicio de energía eléctrica del mundo, bueno así parece.

Ahora ya también los pozos agrícolas están en graves problemas, se les va la luz, dejan de regar y se pone en alto riesgo la cosecha, con los bajones y subidas de energía no controlada, se queman las bombas, y no cuestan tres pesos, son mínimo 150 mil por cada una, y la CFE, bien gracias, durmiendo el sueño de los justos, las cosas andan pesimamente mal con el tema de la energía eléctrica, y reitero, ya no es solo una parte, ya por todos lados hay quejas, en Guadalupe Victoria cabecera, se están dando los apagones hasta dos veces al día, y en muchos de los casos, llega con altos voltajes y a quemar refrigeradores, televisiones y todo lo que este conectado, ¿y quien responde por los daños? Efectivamente, nadie.

Vivimos en un país donde no hay ley para la CFE, a pesar de las promesas del ejecutivo federal, a pesar de ver como se lastima la economía de los ciudadanos y se les lastima sin distinción de colores partidistas, como ciudadanos mexicanos en esta importante parte del estado están pagando cuentas muy altas por un pésimo servicio de la empresa de clase mundial, Comisión Federal de Electricidad, ¿o no es cierto?.

Que tengan una excelente semana, llena de informes de gobierno por cierto, donde muchos de los municipios solo contarán mentiras, porque no tienen nada que informar en un año de trabajo, si a eso le llaman trabajo, otros, muy pocos, tendrán la oportunidad de ofrecer un informe real, con logros visibles y palpables, así que analicen a sus alcaldes y digan lo que ven, sin miedo. Hasta la próxima.