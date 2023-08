Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Lo que se había previsto, se vivió, y la verdad es una vergüenza lo que vive el municipio de Peñón Blanco, ¿qué deveras no hay alguien que ponga orden?, la ciudadanía de este hermoso municipio no merece estar en las noticas de todo el estado por estos escándalos, ¿o no es cierto?.

Según nos dicen los que conocen de la historia de este hermoso municipio de Peñón Blanco, que por primera vez en la historia se desarrolló una sesión solemne de Cabildo a puerta cerrada y resguardados por la fuerza pública, no dejaron entrar ni salir a nadie, había personas al interior del auditorio que ya se querían ir, ya se habían cansado o sus ocupaciones les marcaban retirarse del informe, pues no los dejaron salir, hubo personas vistas brincando las bardas del colegio de bachilleres para poder salir de ese lugar, otras que amablemente acudieron a escuchar el informe de gobierno de la maestra Rita Lozano, no las dejaron entrar, cerraron las puertas y se quedaron a fuera todos, no tuvieron la capacidad de poder distinguir o identificar quienes eran trabajadores manifestantes y quienes eran invitados, vamos, se vivió un informe de gobierno muy incómodo, quienes estaban adentro no podía escuchar bien el informe por los gritos de los manifestantes a fuera, y los de afuera se quedaron con las ganas de ver lo que pasaba adentro, la verdad muy lamentable lo que vive Peñón Blanco.

Y no se sabe quién aconseja a la maestra Rita Lozano, pero si no se lo han dicho aquí se lo escribimos, porque sabemos que nos hace favor de leer esta columnilla, maestra, no hay manera de que usted se salga con la suya, es por ley el pagar a los trabajadores un salario mínimo, pero también si usted no quiere a estas personas en la administración las puede despedir, las puede liquidar conforme a derecho, y eso ni Ricardo Pacheco ni nadie más lo podrá impedir, es por ley, claro que para eso requiere de algunos centavitos, creo que puede llegar a uno o dos millones de pesos, pero alguien debe ya de poner orden en un municipio que hasta la fecha esta abandonado, con una situación laboral que los pone en el mapa estatal y nacional como conflictivo, la verdad no se vale lo que está pasando, ¿o no lo creen así?.

Un dato de los que los trabajadores sindicalizados llaman como injusticia, es saber que hay un funcionario público de primer nivel en la administración de la maestra Rita Lozano, que no es originario de Peñón Blanco, al parecer es de la capital del estado, y tan solo en los viáticos diarios en ir y regresar de Durango a Peñón, tiene un gasto superior a los mil pesos diarios, es decir que ese super empleado gasta, porque su sueldo es aparte, aproximadamente 15 mil pesos a la quincena en viáticos, y un empleado que trabaja duro los 15 días gana mil 800 pesos a la quincena, ¿es o no es una injusticia?.

Ahora una pregunta que espero no los ofenda, ¿en Peñón Blanco no hay una persona capacitada para atender ese departamento que tiene que ir de fuera?, claro que si hay personas muy capaces de atender ese y todos los cargos que se necesitan, pero al parecer la actual alcaldesa no confía en su propia gente, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.