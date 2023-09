Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Terminando los informes de gobierno de cada municipio podemos decir con modestia, aparte, que ninguno de la región le llegó al de Guadalupe Victoria, lo siento, el alcalde David Ramos les lleva mucha ventaja en colmillo y acciones de gobierno.

Por supuesto esta comparación, y sí, es odiosa, pero lo siento mucho, la hacemos con los municipios que más o menos tiene el tamaño, porque ni modo de compararlo con Nazas, donde los regidores mejor ni fueron al informe porque les da vergüenza lo que se iba a “informar”, o en Peñón Blanco donde se hizo el informe a puerta cerrada, la verdad no hay nada que comparar, municipios como Cuencamé, donde al termino se organizó un baile con borrachera y todo, usted ya lo sabe amigo lector, al pueblo pan y circo, ya con unas cheves y la música para decir salud se les olvida que no dijeron nada del mencionado informe, o qué dijeron; pero por ejemplo en los llanos, obras que ya salieron a decir los habitantes de Ignacio López Rayón o Cuauhtémoc, que no existen dichas acciones de gobierno, ni modo de informar que tienen el sistema de agua peor organizado de la historia de su cabecera municipal de ese bello pueblo de fe y esperanza.

En Pánuco de Coronado, se confirma que se tiene un presidente municipal de buen corazón, bonachón que quiere cosas buenas para su pueblo, pero en este primer año no ha logrado hacer nada, y si no hay quien le haga entender que tiene una nómina demasiado abultada de gente que no hace nada para ayudarle, menos lograra cumplir tantos compromisos que tiene, un informe sin informar, porque a la ciudadanía ya no se le puede mentir, la comunidad sabe si deberás hay o no hay obras, malito el primer año de gobierno de Pánuco, y todo indica que seguirá igual, si no le hacen ver al alcalde que se equivoca en tener tanta gente en la nomina nada mas por agradecerles que lo acompañaron en la campaña, y eso el mismo alcalde lo reconoció, recibió la administración con 120 trabajadores municipales, y ahorita ya casi tiene 200, departamentos que históricamente tenia un director y una secretaria, dos personas, ahorita hay hasta siete gentes, ¿Qué hacen?, nada, jugar con su celular todo el día, y son muchas direcciones que están igual.

Poanas, también le falto mucho a su informe de gobierno, faltaron muchas cifras, vamos, el colmo, un acto publico donde al maestro de ceremonia se le olvido, o no sabemos si así lo programaron, no presentar a la alcaldesa y a los regidores a la hora de saludar a los presentes, un mensaje de la alcaldesa que pareció mas bien una cartita a Santa Claus, que un mensaje de informe de gobierno, quien asesoró a la alcaldesa en eso, le fallo, este encuentro con la ciudadanía debería de haber sido la cereza en el pastel del primer año de gobierno, no llegó la cereza, lastima, haber si para el otro año salen mejor las cosas, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.